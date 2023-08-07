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В Карагандинской области переселенцам выдают сертификаты экономической мобильности

В Карагандинской области переселенцам выдают сертификаты экономической мобильности Фото: Zakon.kz
Карагандинская область по программе межрегиональной трудовой мобильности "Юг-Север" в этом году уже приняла пять семей из шести запланированных, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

В рамках национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" переселенцы получают государственную поддержку: материальную помощь и сертификаты экономической мобильности.

"Проводится работа согласно Дорожной карте по стимулированию переселенцев в область. Им предоставляется единовременная материальная помощь на переезд в размере 70 МРП (241,5 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи, ежемесячно возмещаются расходы по найму жилья и оплате коммунальных услуг до приобретения жилья, но не более 12 месяцев".Руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова

Также переселенцам выдают сертификаты экономической мобильности. Эта помощь предназначена на покупку, строительство жилья или первоначальный взнос по ипотечным жилищным займам.

В составе пяти семей переселенцев 23 человека. По информации руководителя управления, четыре семьи из Астаны и Алматинской области поселены в Нуринском районе. Одна семья из Алматинской области переехала в Актогайский район.

Трудоустроены 10 человек, трое определены на общественные работы. Еще трое переселенцев занялись предпринимательством в животноводстве.

Всего по области на переселение остается 10 квот в Актогайском и Нуринском районах.

Аким области Ермаганбет Булекпаев поручил оказать переселенцам всю необходимую помощь.

"Акимам Актогайского и Нуринского районов необходимо выполнить показатели по квотам приема переселенцев в рамках нацпроекта и программы межрегиональной трудовой мобильности. Обеспечить постоянными рабочими местами переселенцев. Взять на контроль выплату материальной помощи", – сказал глава региона.

Ольга Петренко

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Анастасия Московчук
Карагандинская область
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