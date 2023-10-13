В Карагандинской области выдают беспроцентный кредит на подключение к газу

В Карагандинской области жителям помогают подключиться к центральному газу. Программой беспроцентного кредита, которая действует в Караганде и Темиртау, уже воспользовались более 200 семей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Отмечается, что это пилотный проект в республике. Финансирование выделили из областного бюджета. Беспроцентные займы на 5 лет предоставляются через Центр модернизации жилищного фонда. В этом году программа рассчитана на 300 домов, а в будущем планируется увеличение.

Процедура оформления сведена к минимуму. Людям выгодно, что не придется разово тратить большую сумму денег.

"Программа беспроцентной рассрочки была запущена в этом году. Она направлена на оказание помощи собственникам домов, которые не могут сразу заплатить за газификацию. Сумма кредитования у всех разная, она зависит от площади дома. В месяц платежи составляют 12-17 тысяч тенге, – говорит и. о. заместителя руководителя Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Арман Саттыбаев. – На сегодняшний день поступило 226 заявок, договоры заключены с 218 собственниками".

Для участия в программе собственникам домов необходимо обратиться в Центр модернизации жилищного фонда, предоставить необходимые документы и техусловия на подключение к газу.

Газификация производится под ключ. У центра есть сертифицированные поставщики услуг, которые дают гарантию на свою работу.

Карагандинец Кайрат Мамаев – один из тех, кто уже подключил свой дом к газу. Он признается, что голубое топливо существенно облегчило жизнь домочадцев. Теперь им не нужно круглосуточно следить за печью, возиться с золой.

Фото: gov.kz

"Мы подключили газ в июле. Весь монтаж занял всего три дня. Оборудование очень простое, им легко управлять, настраивать температуру. Мы довольны". Кайрат Мамаев

В областном центре природный газ подведен к 4000 индивидуальных домов, в Темиртау – к 1637. Работа по газификации продолжается. В областном центре вскоре завершится строительство третьего пускового комплекса первой очереди.