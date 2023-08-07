Эксперт: Развитие общественного транспорта требует вложений

Стоимость проезда в общественном транспорте в Алматы не менялась с 2012 года. При этом условия, непосредственно влияющие на ценовую политику в области транспортной инфраструктуры, были существенно скорректированы за последние 10 лет.

Они предопределили изменение тарифа, считает Дана Амантаева, заместитель руководителя Ассоциации перевозчиков Алматы.



Например, рост цен на автомобильное топливо за период 2012-2023 годов составил 328% – с 90 до 295 тенге, на газ 327% – с 33 до 108 тенге, смазочные материалы подорожали на 140%, запасные части – на 230%, авторезина – на 273%, автобусы – на 330%, заработная плата водителей возросла на 292%.

"Повышение стоимости проезда в Алматы – вынужденная мера. Тарифы по закону должны пересматриваться, когда фактические затраты перевозчиков возросли более чем на 10%, но, к сожалению, наш тариф не пересматривался в течение 10 лет". Дана Амантаева

Вопрос качества обслуживания связан с профессиональной подготовкой работников. Это глобальная проблема: она касается не столько местных властей и перевозчиков, сколько в целом системы подготовки кадров в сфере пассажирских перевозок.

"Мы хорошо понимаем, что пассажиры связывают повышение цен с улучшением качества самих автобусов, а также обслуживания в них. Мы делаем все, чтобы чувствовались изменения в лучшую сторону. Так, за последние 4 года подвижной состав города обновился на 95%, было приобретено 2,5 тысячи автобусов. При этом хотим отметить, что и территория мегаполиса выросла за 10 лет, появились новые микрорайоны, соответственно увеличилась и маршрутная сеть". Дана Амантаева

Бесплатный проезд на городском общественном транспорте (кроме такси) предоставлен:

участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним; пенсионерам старше 75 лет; инвалидам первой, второй группы и детям – инвалидам до восемнадцати лет; лицам, подвергшихся политической репрессии за участие в событиях 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированным в порядке, установленным Законом Республики Казахстан от 14 апреля 1993 года "О реабилитации жертв массовых политических репрессий; ветеранам боевых действий на территории других государств; многодетным матерям, награжденных подвеской "Алтын алқа" и "Күміс алқа".



Проезд для детей до 7 лет - бесплатный.

Льготный проезд 50% от стоимости тарифа на городском общественном транспорте (кроме такси) предоставлен: