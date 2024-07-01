В Алматы могут повысить стоимость проезда на общественном транспорте и отменить оплату наличными

В Алматы рассматривают возможность повышения стоимости за проезд в общественном транспорте на 20 тенге и отмены оплаты за проезд наличными средствами, передает Zakon.kz.

Соответствующий проект постановления акимата города опубликован на сайте "Открытые НПА" для обсуждения.

Установить единый тариф за одну поездку пассажира на регулярных автомобильных перевозках пассажиров и багажа в городских сообщениях посредством услуг оператора сотовой связи либо транспортной карты либо мобильного приложения в размере 120 тенге, - говорится в сообщении управления.

В Управлении городской мобильности отметили, что тариф в 80 тенге не менялся с 2011 года и только в прошлом году был увеличен на 20 тенге. В настоящее время в Алматы стоимость тарифа на общественном транспорте установлена в размере 100 тенге при оплате безналичным способом и 200 тенге при оплате наличными.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в текущем году средний тариф за проезд на общественном транспорте составляет 310 тенге, а на некоторых маршрутах достигает 400 тенге. В этой связи ежегодно растет размер субсидий, выплачиваемых перевозчикам. Если в 2023 году было выделено 68,7 млрд тенге, в 2024 году прогнозная сумма субсидий выросла до 97,3 млрд тенге. Таким образом, при нынешнем тарифе размер субсидирования будет все время увеличиваться, что может стать непомерным для местного бюджета.

"Перевозчики города неоднократно утверждали, что действующий тариф не покрывает затраты перевозчиков на закуп, обновление и своевременное обслуживание автобусов, а также на повышение заработной платы водителей. В целях частичного снижения нагрузки на перевозчиков и местный бюджет подготовлен проект постановления акимата города об установлении тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях, – говорится в сообщении.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности пассажиров на общественном транспорте предусмотрена отмена оплаты за проезд наличными средствами. Это позволит водителю автобуса управлять транспортным средством и не отвлекаться на сбор денег.

В Управлении городской мобильности подчеркнули, что при новом тарифе прогнозируемый объем субсидирования в 2024 году сократится более чем на 7 млрд тенге. Это позволит направить дополнительные средства на повышение привлекательности поездок на общественном транспорте с учетом требований горожан.

Так, в 2023 году акиматом города было приобретено 600 новых автобусов и 100 троллейбусов, в текущем году запланировано приобретение дополнительно 600 автобусов, 100 троллейбусов и 100 электробусов. На приобретение вышеуказанной техники выделено более 160 млрд тенге. Кроме того, частными перевозчиками в 2023 году было приобретено 550 автобусов и запланировано приобретение порядка 400 новых автобусов в 2024 году.

В текущем году начата реализация мастер-плана транспортного каркаса, предполагающего развитие скоростного общественного транспорта, такого как BRT, LRT и метро. К 2030 году в городе будут созданы 42 транспортных коридора протяженностью порядка 300 км, что позволит охватить три четверти жилых территорий города. Также будет разработано новое тарифное меню с большим количеством вариантов оплаты проезда и бесплатной пересадки.

Ранее в Управлении городской мобильности рассказали, как будут повышать привлекательность общественного транспорта Алматы.