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Осужденный казахстанец нарисовал портрет Шавката Рахмонова

Осужденный казахстанец нарисовал портрет Шавката Рахмонова Фото: пресс-служба ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям
Осужденный, отбывающий наказание в учреждении №34 ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям, написал два портрета бойца смешанных боевых искусств Шавката Рахмонова, сообщает Zakon.kz.

Заместитель начальника учреждения Асет Кызылов уточнил 7 августа, что в самом учреждении имеется все необходимое для развития творческого потенциала и личности.

"Данный осужденный еще с юных лет занимался творчеством, любил рисование. Когда он озвучил свою идею написать данные портреты, мы ему выделили бумагу и оказали помощь в написании портретов".Асет Кызылов
Осужденный казахстанец нарисовал портрет Шавката Рахмонова

Фото: пресс-служба ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

Оба портрета мужчина написал за три дня.

"До осуждения я видел по телевизору неоднократно бой Шавката, он наш земляк, я очень рад что, простой парень смог добиться успеха. Отбывая наказание здесь, стараюсь не пропускать бой и следить за успехом именитого бойца", – рассказал осужденный.

7 октября 2022 года сообщалось об аналогичном случае. Тогда в Карагандинской области осужденный нарисовал портрет Геннадия Головкина.

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Анастасия Московчук
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