Работающим кормящим мамам посвящена неделя грудного вскармливания в 2023 году

В начале августа проходит всемирная неделя естественного вскармливания. В этом году в фокусе внимания – трудовые права матери, передает Zakon.kz.

На брифинге столичной Службы коммуникаций главный педиатр Астаны Дана Абельгазина отметила, что ежегодно в первую неделю августа при поддержке Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и министерств здравоохранения многих стран отмечается всемирная неделя естественного вскармливания.



"В этом году эта неделя посвящена вопросам совместимости естественного вскармливания и трудовой деятельности матери. Это делается для того, чтобы защитить права матерей, которые поддерживают естественное вскармливание. То есть, если женщина, которая кормит ребенка, особенно до 6 месяцев, решила по каким-то причинам выйти на работу, работодатели должны способствовать тому, чтобы поддержать женщину. Необходимо создать условия, чтобы ей не пришлось переводить ребенка на искусственное вскармливание. Также в фокусе общественного внимания в эту неделю вопросы предоставления матери отпуска по беременности и родам, желательно более 6 месяцев, создание надлежащих условий труда после выхода из декретного отпуска". Дана Абельгазина

Она также рассказала о пользе грудного вскармливания. В частности, о том, что кормление грудью способствует выработке окситоцина и тем самым помогает женщине быстрее восстановиться после родов.

Грудное молоко играет важную роль не только для формирования иммунитета младенца, но и для развития его интеллекта.

По словам Даны Абельгазиной, в 2006 году в Казахстане только 36 % матерей предпочитали естественное вскармливание младенца, а к текущему году этот показатель вырос до 72%.



В Астане ежедневно рождается 70-80 младенцев. Только за 6 месяцев 2023 года в столице родились более 15 тысяч малышей.