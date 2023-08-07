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Токаев акцентировал внимание на решении проблем людей с инвалидностью

Токаев акцентировал внимание на решении проблем людей с инвалидностью Фото: Zakon.kz
Глава государства принял Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения Светлану Жакупову, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе встречи были обсуждены вопросы улучшения качества жизни населения и институционального преобразования системы социального обеспечения.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Светлане Жакуповой по обеспечению гарантий прав и законных интересов социально уязвимых слоев населения.

Токаев, Балаева, Жакупова

Фото: akorda.kz

В частности, он указал на необходимость проактивной работы с такими категориями, как многодетные матери, матери-одиночки, матери, воспитывающие детей-инвалидов, а также обеспечения строгого контроля над соблюдением их прав и интересов в рамках законодательства.

Глава государства акцентировал внимание на решении проблем людей с инвалидностью, поручив проработать предложения по совершенствованию законодательной и институциональной базы, которые позволят повысить уровень жизни данной категории казахстанцев.

А также указал на важность тесного взаимодействия Уполномоченного с государственными органами и институтами гражданского общества для эффективной реализации предлагаемых подходов.

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Анастасия Стативкина
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