Алматинцы временно останутся без электроэнергии

В АО "Алатау ЖарықКомпаниясы" рассказали о графике плановых отключений на электросетях в Алматы с 7 по 11 августа, сообщает Zakon.kz.

"Запланированные ремонтные работы на электросетях включают в себя очистку проводов от посторонних предметов, частичную их замену", – говорится в сообщении.

Также сказано, что эти работы выполняются, как правило, в течение не более 1,5-2 часов.

"Во время этих работ обесточивание объектов будет производиться кратковременно только в исключительных случаях, если нет возможности переключить потребителей конкретного участка на иной источник электропитания". АО "Алатау ЖарықКомпаниясы"

Согласно графику, отключение коснется жильцов по улицам: Толе Би, Сатпаева, Абая, Муканова, Курмангазы, Байзакова, а также жителей микрорайонов: Карагайлы, Акжар, Калкаман-2, Алгабас, Жас-Канат и других.

Полный график плановых отключений смотрите тут.

20 июля 2023 года сообщалось, что в трех районах Алматы на час пропало электричество.