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Общество

В двух районах Астаны временно отключат электроэнергию 6 августа

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 01:53 Фото: unsplash
В столичных районах Байконур и Сарыарка 6 августа пройдут плановые отключения электроэнергии в связи с проведением ремонтных и электромонтажных работ. Об этом сообщили в АО "Астана-РЭК", передает Zakon.kz.

В Байконуре с 10:00 до 17:30 продолжатся работы по капитальному ремонту трансформаторных подстанций и воздушных линий, из-за чего без электричества временно останутся улицы Ондирис, Сарыжайлау, 36, 34, тупик Теректы, Акбидай, Бейнеу, Сугир Алиулы, переулок Гульзар, а также Аксу-Жабагылы и Кокше Кеменгерулы.

Также кратковременные отключения с 09:30 до 10:00 и с 17:00 до 17:30 запланированы на улицах Мусоргского, Киелисай, переулке Бестау, улице Шортанды, тупике Аршалы, улицах Ынтымак и Жетисай.

В Сарыарке с 09:30 до 18:00 продолжатся работы по капитальному ремонту линий электропередачи, что затронет улицы Абат-Байтак, Огыланды, Окжетпес, К. Байсеитовой, Ш. Бейсековой, Нурмухамбет Кожахметов, Султанбек Кажахметов, Муса Жалел, переулок Жарсуат, улицы Шакпак, Фахд бен Абдул Азиз, Акан Сери, Гагарина, Дулатова, а также Юбилейная, Медеу, Аспара, Катонкарагай, Тобыл, Чехова и Орда.

Кроме того, с 09:30 до 18:00 6 и 7 августа будут проходить монтажные работы на улицах Карасай батыра 22/1, 24/2 и переулке Шынтас. С 09:30 до 11:30 в зоне отключения окажутся дома по улицам Карасай батыра 31/2, Конституции 18А, 20/2, 22, а также Карталинская 3А, 3/1.

С 10:00 до 13:00 проверка оборудования затронет посёлок Коктал – улицы Шугыла, Сулуколь, Кайынды, Алмалык и 12-95.

А ранее стало известно, что в Астане стартуют бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе на свежем воздухе. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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