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Космос, Ұран, Океана: какие необычные имена дают детям в Казахстане

необычные имена для новорожденных Фото: pexels
Некоторые родители хотят, чтобы их дети носили такое имя, которого точно больше не будет ни у кого в детском саду, школе и университете. Zakon.kz подготовил подборку самых необычных имен у малышей, родившихся в этом году.

По данным Бюро национальной статистики РК, с 1 января по июнь месяц текущего года в республике появились на свет почти 158,5 тысяч малышей. Из них больше мальчиков – 82,1 тысячи, девочек почти на шесть тысяч меньше – 76,3.

Казахстанцы все чаще стали нарекать детей двойными именами. Также широко распространены имена арабские и тюркские. Они непривычны уху, но при изучении их происхождения становится понятно, что несут они глубокий смысл.

Согласно статистике с начала 2023 года, мамы и папы придумали сыновьям более 10 тысяч уникальных имен, дочерям – свыше 6 тысяч.

Порой сложно понять, чем руководствуются родители при выборе имен своим чадам – очень уж они необычны. В некоторых случаях складывается ощущение, что в какой-то момент будущие родители не нашли между собой консенсус и нарекли новорожденного нестандартным двойным именем. Также нетривиальный подход к выбору может быть обусловлен симпатией взрослых к персонажу книги, сериала или фильма. Имя может поведать о предшествующем появлению наследника событии. Судите сами:

Необычные имена мальчиков:

  • Аид
  • Оберон
  • Аис
  • Дамиан-Пётр
  • Айгуф
  • Годуин
  • Данко
  • Дейл
  • Джонибек
  • Евсевий
  • Өзгеріс
  • Иванбек
  • Кандемир
  • Киран лукас
  • Кирьян
  • Климент
  • Коловрат
  • Камерон Оливер
  • Космос
  • Кристиан-Джузеппе
  • Ладцы
  • Лазарос
  • Лауди
  • Лука Кики
  • Мажлис
  • Майдан
  • Максимус
  • Маре Корнелис
  • Месси
  • Мигель Анхель
  • Любим
  • Ноа
  • Паисий
  • Пьерфранческо
  • Рамьян
  • Ұран
  • Садко
  • Сроч
  • Тари Эл
  • Тим
  • Финн Оруэлл
  • Финист
  • Эрос
  • Орион
  • Линар
  • Мират
  • Намир
  • Харис
  • Янис
  • Аммар 
  • Альви
  • Дулыға
  • Жолан
  • Мағди
  • Суфьян
  • Шаһкерім
  • Вильдан
  • Абыз
  • Азрет
  • Ыдырыс
  • Аль-Амин
  • Асау
  • Ізбасхан
  • Қанжар
  • Ерқосай
  • Жебе
  • Мерт
  • Миралем
  • Әнет
  • Найза
  • Нух
  • Нығымет
  • Сәт
  • Айсауыт
  • Білге
  • Ленар
  • Махир
  • Азан
  • Барлас
  • Ұлыс
  • Ғұмыр
  • Алқалы
  • Аман-Жүрсін

Необычные имена девочек:

  • Айпатша
  • Балару
  • Весна
  • Доротея
  • Елая
  • Ниет
  • Күнби
  • Құттықыз
  • Ибажан
  • Ларина
  • Маркиза
  • Муза
  • Жайдар
  • Чаман
  • Ю-На
  • Флорентина
  • Флюра
  • Хазангуль
  • Фатоша
  • Томара
  • Океана
  • Рубина
  • Усня
  • Фаёза
  • Тәтті
  • Хера
  • Халина
  • Хуринисо

Ранее редакция сделала подборку самых популярных двойных имен в Казахстане.

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