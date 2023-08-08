Космос, Ұран, Океана: какие необычные имена дают детям в Казахстане

Некоторые родители хотят, чтобы их дети носили такое имя, которого точно больше не будет ни у кого в детском саду, школе и университете. Zakon.kz подготовил подборку самых необычных имен у малышей, родившихся в этом году.

По данным Бюро национальной статистики РК, с 1 января по июнь месяц текущего года в республике появились на свет почти 158,5 тысяч малышей. Из них больше мальчиков – 82,1 тысячи, девочек почти на шесть тысяч меньше – 76,3.



Казахстанцы все чаще стали нарекать детей двойными именами. Также широко распространены имена арабские и тюркские. Они непривычны уху, но при изучении их происхождения становится понятно, что несут они глубокий смысл.

Согласно статистике с начала 2023 года, мамы и папы придумали сыновьям более 10 тысяч уникальных имен, дочерям – свыше 6 тысяч.

Порой сложно понять, чем руководствуются родители при выборе имен своим чадам – очень уж они необычны. В некоторых случаях складывается ощущение, что в какой-то момент будущие родители не нашли между собой консенсус и нарекли новорожденного нестандартным двойным именем. Также нетривиальный подход к выбору может быть обусловлен симпатией взрослых к персонажу книги, сериала или фильма. Имя может поведать о предшествующем появлению наследника событии. Судите сами:

Необычные имена мальчиков:

Аид

Оберон

Аис

Дамиан-Пётр

Айгуф

Годуин

Данко

Дейл

Джонибек

Евсевий

Өзгеріс

Иванбек

Кандемир

Киран лукас

Кирьян

Климент

Коловрат

Камерон Оливер

Космос

Кристиан-Джузеппе

Ладцы

Лазарос

Лауди

Лука Кики

Мажлис

Майдан

Максимус

Маре Корнелис

Месси

Мигель Анхель

Любим

Ноа

Паисий

Пьерфранческо

Рамьян

Ұран

Садко

Сроч

Тари Эл

Тим

Финн Оруэлл

Финист

Эрос

Орион

Линар

Мират

Намир

Харис

Янис

Аммар

Альви

Дулыға

Жолан

Мағди

Суфьян

Шаһкерім

Вильдан

Абыз

Азрет

Ыдырыс

Аль-Амин

Асау

Ізбасхан

Қанжар

Ерқосай

Жебе

Мерт

Миралем

Әнет

Найза

Нух

Нығымет

Сәт

Айсауыт

Білге

Ленар

Махир

Азан

Барлас

Ұлыс

Ғұмыр

Алқалы

Аман-Жүрсін

Необычные имена девочек:

Айпатша

Балару

Весна

Доротея



Елая

Ниет

Күнби

Құттықыз

Ибажан

Ларина

Маркиза

Муза

Жайдар

Чаман

Ю-На

Флорентина

Флюра

Хазангуль

Фатоша

Томара

Океана

Рубина

Усня

Фаёза

Тәтті

Хера

Халина

Хуринисо

Ранее редакция сделала подборку самых популярных двойных имен в Казахстане.