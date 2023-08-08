Космос, Ұран, Океана: какие необычные имена дают детям в Казахстане
По данным Бюро национальной статистики РК, с 1 января по июнь месяц текущего года в республике появились на свет почти 158,5 тысяч малышей. Из них больше мальчиков – 82,1 тысячи, девочек почти на шесть тысяч меньше – 76,3.
Казахстанцы все чаще стали нарекать детей двойными именами. Также широко распространены имена арабские и тюркские. Они непривычны уху, но при изучении их происхождения становится понятно, что несут они глубокий смысл.
Согласно статистике с начала 2023 года, мамы и папы придумали сыновьям более 10 тысяч уникальных имен, дочерям – свыше 6 тысяч.
Порой сложно понять, чем руководствуются родители при выборе имен своим чадам – очень уж они необычны. В некоторых случаях складывается ощущение, что в какой-то момент будущие родители не нашли между собой консенсус и нарекли новорожденного нестандартным двойным именем. Также нетривиальный подход к выбору может быть обусловлен симпатией взрослых к персонажу книги, сериала или фильма. Имя может поведать о предшествующем появлению наследника событии. Судите сами:
Необычные имена мальчиков:
- Аид
- Оберон
- Аис
- Дамиан-Пётр
- Айгуф
- Годуин
- Данко
- Дейл
- Джонибек
- Евсевий
- Өзгеріс
- Иванбек
- Кандемир
- Киран лукас
- Кирьян
- Климент
- Коловрат
- Камерон Оливер
- Космос
- Кристиан-Джузеппе
- Ладцы
- Лазарос
- Лауди
- Лука Кики
- Мажлис
- Майдан
- Максимус
- Маре Корнелис
- Месси
- Мигель Анхель
- Любим
- Ноа
- Паисий
- Пьерфранческо
- Рамьян
- Ұран
- Садко
- Сроч
- Тари Эл
- Тим
- Финн Оруэлл
- Финист
- Эрос
- Орион
- Линар
- Мират
- Намир
- Харис
- Янис
- Аммар
- Альви
- Дулыға
- Жолан
- Мағди
- Суфьян
- Шаһкерім
- Вильдан
- Абыз
- Азрет
- Ыдырыс
- Аль-Амин
- Асау
- Ізбасхан
- Қанжар
- Ерқосай
- Жебе
- Мерт
- Миралем
- Әнет
- Найза
- Нух
- Нығымет
- Сәт
- Айсауыт
- Білге
- Ленар
- Махир
- Азан
- Барлас
- Ұлыс
- Ғұмыр
- Алқалы
- Аман-Жүрсін
Необычные имена девочек:
- Айпатша
- Балару
- Весна
- Доротея
- Елая
- Ниет
- Күнби
- Құттықыз
- Ибажан
- Ларина
- Маркиза
- Муза
- Жайдар
- Чаман
- Ю-На
- Флорентина
- Флюра
- Хазангуль
- Фатоша
- Томара
- Океана
- Рубина
- Усня
- Фаёза
- Тәтті
- Хера
- Халина
- Хуринисо
Ранее редакция сделала подборку самых популярных двойных имен в Казахстане.