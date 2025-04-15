Какие двойные имена в Казахстане придумывают родители своим детям
Самые изобретательные мамы и папы предпочитают необычные, а порой сложные имена в погоне за модой. Или же воодушевляются судьбой великих или значимых в их жизни личностей и наделяют новорожденного этим именем. В Бюро национальной статистики РК озвучили десять самых редких имен в Казахстане с начала 2025-го.
Редкие имена
В единственном варианте были зарегистрированы следующие парные имена:
- Дінмұхаммед-Сәрсек
- Оливия-Альма
- Жүсіп-Хадид
- Висан-Гирей
- Руфь-Авигея
- Назар-Арслан
- Халима-Амелия
- Арыстан-Едиге
- Ванесса Лара
- Генри Эндрю
Можно предположить, что некоторые имена появились в свидетельстве о рождении новорожденных после того, как известные личности оставили след в жизни молодых родителей. А может быть, просто имена приглянусь?
К примеру, имя Висан-Гирей было у нескольких ярких персон в мировой истории. 143 года назад родился Джабагиев Висан-Гирей Ижиеви – первый председатель парламента горских народов Северного Кавказа (1918).
Также в IX-XX веках (1882-1961) жил Вассан-Гирей Эльджиевич Джабагиевжил, родившись в Стамбуле и став в дальнейшем ингушским общественно-политическим деятелем. Вместе с тем он стал экономистом-агрономом, просветителем, мыслителем и публицистом.
Был и Генри Эндрю – американский траппер и торговец мехом. Известно, что жил он в США в 1775-1832 годах, занимался пушным промыслом, был еще путешественником и исследователем.
По данным Википедии, еще один Генри Эндрю (1823-1870) – британский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в Инкерманском сражении в 1854 году.
Кроме того, в США есть актер, сценарист, продюсер по имени Генри Эндрю, снявшийся в ярких фильмах. А также существует одноименный герой остросюжетного вестерна "Выживший" – капитан Эндрю Генри.
Живут также яркие люди с именем Ванесса Лара – в Испании радиоведущая на радио, но вряд ли она стала причиной так назвать малышку в Казахстане. Хотя все может быть. Есть и спортсмены с этим именем, и бренды.
Руфь-Авигея – двусоставное имя, созданное из двух персонажей, относящихся к древности.
Авигея – ветхозаветный персонаж, одна из жен царя Давида, родившая от него сына Далуию. Руфь – библейская праведница, именем которой названа "Книга Руфь". Жизнь ее относится к периоду Судей.
Популярные имена
К тому же в бюро рассказали, какие двойные имена стали самыми распространенными за первый квартал наступившего года.
- Мұхаммед-Әли/Мұхаммед-Али
- Ай-Сафи
- Мұхаммед Али/Мұхаммед Әли
- Мухаммад Али
- Мухаммад Юсуф
- Бегім Сұлу/Бегім-Сұлу
- Айя-Сафия
- Мухаммад Амин/Мұхаммед Әмин
- Абу Бакр
- Абдул-Азиз
Согласно статистическим данным за прошлый год, так предпочитали нарекать мальчиков и девочек.
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Мұхаммед-Әли
По данным Бюро национальной статистики, самым распространенным именем для новорожденного мальчика за первые месяцы 2025 года стало Мұхаммед-Әли/Мұхаммед-Али (125).
За ним следует производное от этого имени, только в написании без дефиса: Мұхаммед Али/Мұхаммед Әли. 61 мальчика так нарекли в 2025 году в Казахстане.
Эти мужские имена состоят из двух самостоятельных имен – Мухаммед и Али.
Мухаммед – очень распространенное среди мусульман имя. Согласно религии, оно принадлежало пророку Аллаха. Верным его написанием считается Мухаммад, на латинице Muhammad.
Мухаммад – в переводе с арабского означает "достойный похвалы", "превозносимый" или "самый прославленный", относится своими корнями к hamada, которое означает "восхваление" или "похвала".
Али в исламской религии был двоюродным братом и зятем пророка Мухаммеда, четвертым праведным халифом Арабского Халифата. Отсюда такой значимый симбиоз.
У девочек стало снова самым распространенным имя Ай-Сафи. 87 малышек, появившихся на свет в 2022 году, получили это имя.
Имя Ай в тюркском языке – самый популярный имяобразующий компонент, имеет значение – "Луна", "счастливая (рожденная под счастливой Луной)".
У тюрков Луна символизирует красоту (луноликая, луноподобная), верность, счастье, вечность, женское начало мироздания.
Согласно одной из версий происхождения имени Сафи, оно имеет арабские корни и переводится как "чистый" или "благородный". В арабской культуре это имя обычно ассоциируется с человеком, обладающим высокими моральными качествами и чистым сердцем.
Также одна из вариаций мусульманского женского имени Сафи, Сафа, Сафия может трактоваться как "спокойная", "блаженная".
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В Казахстане писать двойное имя в документах через дефис разрешили в 2019 году. Изменения были внесены в Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания государственных услуг".