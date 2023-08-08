Костанайские заводчане: Один в поле не воин, один в поле – батыр

Завод Agromash за первое полугодие этого года нарастил объем производства комбайнов вдвое. В этом сезоне казахстанские производители решили удивить отечественных фермеров и внести особый патриотический дух в лимитированную серию комбайнов.

Сила. Власть. Победа. Именно с подвигами и силой связаны имена казахских героев. Костанайские заводчане провели аналогию между батырами и казахстанскими фермерами, которые также самоотверженно трудятся на благо страны.

Фото: Agromash

"Каждый сезон бросает определенный вызов и сложности. Поэтому мы решили воплотить в сезоне 2023 задумку с изображением наших батыров на комбайнах ESSIL. Богенбай батыр - национальный герой Казахстана, великий казахский полководец, главнокомандующий армиями трех казахских жузов, не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере, а это свыше ста сражений. Мы хотим связать патриотический дух прошлого, настоящего и будущего. Люди, трудящиеся в сельскохозяйственной отрасли для нас тоже батыры. Им не страшны никакие природные катаклизмы и прочие сложности. Они каждое утро, несмотря ни на что, встают ни свет ни заря и выходят в поле день за днем, работая до полуночи и обеспечивая продовольственную безопасность нашей стране. Мы создали лимитированную коллекцию, которая уже нашла отклик среди наших друзей-клиентов, поэтому мы планируем сделать ее ежегодной. На наших комбайнах будут изображены разные батыры". Коммерческий директор Agromash Николай Пархоменко

Фото: Agromash

За первое полугодие 2023 года заводом Agromash было произведено 736 единиц тракторов и 218 единиц комбайнов. За аналогичный период 2022 года производство составило 477 единиц тракторов и 145 единиц комбайнов.

Заводчане отмечают, что с запуском Локализационного центра и приобретением нового современного оборудования, рост локализации и объемов конечной продукции ежегодно будет расти. Так, в 2022 году для комбайнов ESSIL было произведено свыше 5 тыс. деталей.

Фото: Agromash

Кроме того, в прошлом году была завершена реконструкция литейного цеха, где уже возобновились работы по литью компонентов на сельскохозяйственную технику. Теперь все необходимые компоненты для сеялок, тракторов и комбайнов, в рамках углубления локализации, отливаются внутри завода.

Фото: Agromash