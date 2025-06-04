Казахстан начинает штамповку для автопрома

Завод QazTehna, расположенный в городе Сарань, отечественный производитель автобусов и коммерческой техники, объявил о запуске первого в стране штамповочного производства кузовных деталей.

Проект реализуется в рамках крупной инвестиционной программы, направленной на создание полного цикла производства, с общей суммой инвестиций более 20 млрд тенге. Финансирование осуществляется за счет собственных средств QazTehna при поддержке Фонда развития промышленности.

Ключевым элементом станет новый корпус площадью 10 693 кв. м, оснащенный первым и единственным в Казахстане гидравлическим штамповочным прессом, предназначенным для выпуска элементов кузова автобусов.

Фото: QazTehna

Технологичное производство позволит существенно увеличить долю казахстанского содержания в готовой продукции, а также создать новые рабочие места в регионе.

В настоящее время ведется монтаж штамповочного оборудования, параллельно осуществляются строительные работы. Выпуск первых деталей запланирован на август 2025 года.

В производственном процессе будет использоваться казахстанская оцинкованная сталь марки 08КП, поставляемая металлургическим комбинатом Qarmet. Сталь уже прошла международную сертификацию, что подтверждает ее соответствие мировым стандартам качества.

Фото: QazTehna

Этот шаг является важным достижением в сфере индустриализации и импортозамещения, подчеркивая вклад отрасли в укрепление промышленного суверенитета Казахстана.

На первом этапе производство будет сосредоточено на выпуске кузовных деталей для ключевых моделей городских, туристических и школьных автобусов Yutong. В дальнейшем планируется расширение ассортимента для новых моделей автобусов и коммерческой техники марки HOWO.

В приоритете QazTehna – углубление локализации и создание технологического кластера. Это включает освоение высоких переделов, использование отечественного сырья и развитие смежных производств, что полностью соответствует поручению президента Касым-Жомарта Токаева в Послании 2024 года об усилении промышленного потенциала.

Фото: QazTehna

Это открывает масштабные перспективы в динамично развивающемся казахстанском машиностроении, которое переходит на новый технологический уклад, обращая на себя внимание все большего числа крупнейших международных инвесторов.

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