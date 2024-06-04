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Министерство просвещения назвало даты школьных каникул в 2024–2025 учебном году

Министерство просвещения назвало даты школьных каникул в 2024–2025 учебном году, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 09:40 Фото: Zakon.kz
2024-2025 учебный год продлится 34 недели. С 1 сентября 2024 года по 25 мая 2025 года включительно, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту приказа Министерства просвещения, опубликованному на портале "Открытые НПА", следующий учебный год в Казахстане завершится 25 мая.

  1. четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы – 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);
  2. четверть – 8 учебных недель, зимние каникулы – 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);
  3. четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы – 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно); в 1 классах дополнительные каникулы – 7 календарных дней (с 3 по 9 февраля 2025 года включительно);
  4. четверть – 8 учебных недель.

Выпускные экзамены для учащихся 9-10-х классов пройдут с 29 мая по 9 июня, экзамены для учащихся 11-12-х классов – с 30 мая по 12 июня.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 18 июня 2024 года.

25 мая во всех школах Казахстана прозвенел последний звонок. 186 тыс. одиннадцатиклассников покинули стены родного учебного заведения по стране.

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