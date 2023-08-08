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Сельчане не дождались властей и сами построили мост через реку в Алматинской области

Сельчане не дождались властей и сами построили мост через реку в Алматинской области Фото: скриншот видео
Жители села Азат в Енбекшиказахском районе, живущие у горной реки, самостоятельно установили переправу через нее, не дожидаясь помощи от местных властей, сообщает Zakon.kz.

В селе Азат живет 5 тысяч человек. Населенный пункт расположен прямо на границе Енбекшиказахского и Талгарского районов Алматинской области. Нередко жителям приходится ездить в город Талгар, до которого всего несколько километров, но нет прямой дороги из-за реки.

"Некоторые дети учатся в Талгаре и родителям приходится нанимать такси, 6 тысяч тенге за ребенка. У многих нет возможности, и дети ходят пешком 3 километра. Мы долгие годы просим власти установить мост над речкой, таким образом мы бы смогли напрямую без обхода ходить в Талгар", – говорят местные жители.


Устав от обещаний местных властей, сельчане собрали средства и на свои деньги построили переходной мост на горной речкой. Правда, качество оставляет желать лучшего и переход может смыть в любой момент. Поэтому, жители все же не откажутся от дополнительной помощи от государства.

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Азат Жумаханов
Алматинская область
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