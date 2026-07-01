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Общество

Из-за угрозы размыва в Алматинской области закрыли мост через реку Турген

мост, переход, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 16:42 Фото: pixabay
В Енбекшиказахском районе Алматинской области временно закрыли движение по мосту через реку Турген, сообщает Zakon.kz.

По данным областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, решение принято из-за резкого подъема уровня воды после сильных осадков и угрозы размыва конструкции.

С 13:00 1 июля 2026 года для всех видов транспорта закрыт мост, расположенный на 54+851 км автомобильной дороги КВ-49 "Приканальная – а/о БАК".

Движение, как отмечают специалисты, возобновят после стабилизации гидрологической обстановки и подтверждения безопасности эксплуатации моста. Открытие переправы будет объявлено дополнительно.

Водителей также просят соблюдать меры предосторожности и заранее планировать маршрут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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