Канцтовары в Казахстане перед учебным годом подорожали на 64%

По данным Бюро национальной статистики, за прошедший год школьные тетради, ручки, альбомы и прочие канцелярские принадлежности выросли в цене почти на две трети, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 8 августа, в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022-го канцелярские товары в Казахстане выросли в цене на 64,4%.

"Школьные тетради подорожали на 77,2%, шариковые ручки – на 38,6%, цветные карандаши – на 41,9%, альбомы для рисования – на 44,1%", – говорится в публикации статистического ведомства.

Данных за август у статистиков пока нет, но цены на канцелярские принадлежности традиционно растут перед началом учебного года.

Ранее аналитики подсчитали, во сколько казахстанцам обойдется собрать ребенка в школу в 2023 году. По их расчетам, затраты родителей на минимальный набор одежды, обуви и канцелярских принадлежностей превышают средние месячные расходы на непродовольственные товары в четыре раза.