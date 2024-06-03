На сколько за год подорожали комуслуги в Казахстане

На что в мае и в целом за год в Казахстане цены выросли, а на что снизились, рассказали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Как указано в пресс-релизе от 3 июня, месячная инфляция в мае 2024 года замедлилась и составила 0,4% (в апреле – 0,6%). Цены на платные услуги повысились на 1%, непродовольственные товары – на 0,5%, а на продовольственные товары – снизились на 0,2%.

"В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на вывоз мусора на 6,1%, оплата за домофон – на 3,1%, электроэнергию – на 1,8%. Аренда жилья подорожала на 1,5%, услуги по ремонту жилья – на 1,7%. Цены на услуги стоматологов повысились на 3,3%, санаториев – на 2,1%, парикмахерских и салонов красоты – на 1,4%, общественного питания – на 1,3%", – сообщили в бюро.

Также прирост цен в мае отмечен на бытовые приборы на 1%, одежду и обувь – на 0,9%, текстильные изделия – на 0,7%, товары личного пользования – на 0,6%. Лекарства подорожали на 0,4%.

Из продуктов питания снижение цен наблюдалось на огурцы на 29%, капусту – на 19,1%, помидоры – на 15,4%, перец сладкий – на 5,8%, чеснок – на 5,3%. Яйца подешевели на 9,8%, крупа гречневая – на 3,3%, масло подсолнечное – на 2,1%, крупа перловая – на 1,1%. Повышение цен отмечено на лук репчатый на 28,3%, картофель – на 18%, свеклу – на 15,5%, морковь – на 7%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в городе Астане – 1,2% (выше среднереспубликанского уровня на 0,8 п.п.), самая низкая – в Улытауской области – 0,1%. Индекс потребительских цен в Шымкенте, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях составил 100%.

Фото: Бюро национальной статистики

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Атырауской и Западно-Казахстанской областях: по 0,4%, непродовольственные товары – в Мангистауской области на 1,2%, платные услуги – в Астане на 2,5%.

"Инфляция в мае 2024 г. в годовом исчислении составила 8,5%. Цены на платные услуги повысились на 13,9%, непродовольственные товары – на 7,6%, продовольственные товары – на 5,5%", – указано в пресс-релизе.

По сравнению с маем 2023 года тарифы на водоотведение повысились на 43,9%, холодную воду – на 35,9%, горячую воду – на 35%, отопление центральное – на 33%, электроэнергию – на 31,4%, вывоз мусора – на 31,2%.

Цены на ацетилсалициловую кислоту выросли на 63,6%, активированный уголь – на 32,5%, парацетамол – на 28,4%. Масло оливковое подорожало на 20,1%, бензин марки АИ-98 – на 19,8%, морковь – на 18,4%, рис – на 17,4%, яблоки – на 16,8%, табачные изделия – на 16%. Напротив, в годовом выражении подешевел лук репчатый на 42,9%, масло подсолнечное – на 24,7% капуста – на 18,1%, сахар-песок – на 4,9%.

31 мая председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, говоря о прогнозе по инфляции на 2025-2026 годы в Казахстане, заявил о ее ожидаемом снижении. На текущий год прогноз оставлен без изменения – это коридор 7,5-9,5%.