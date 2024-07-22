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Жители столицы жалуются на нерегулярный вывоз мусора

Мусор , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 18:04 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Жители Астаны района Есиль жалуются, что возле их домов не вывозят мусор неделями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жильцы дома Nova City 15 по улице Улы Дала столкнулись с проблемой, что возле их дома постоянно переполнен контейнер для мусора и его подолгу не вывозят. Они заявили, что с весны им приходится регулярно терпеть неприятные запахи отходов.

Мусор , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 18:04

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

Контейнеры настолько переполнены, что мусор складируют уже возле них. Однако жильцы рассказали, что обычно ситуация еще хуже, чем сегодня. А этот мусор не вывозили уже около двух недель. Кроме того, контейнеры находятся в паре метров от детской площадки. 

Мусор , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 18:04

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

Дворник также озвучил, что мусор не вывозили около двух недель. 

"Все жители жалуются, говорят мне, а что я сделаю? Я только этот мусор убираю возле дома, но мне тоже приходится выбрасывать его сюда. Здесь бы еще сделать ограждения возле мусорных баков, потому что если дует ветер, то все разлетается. Я через пять минут все убираю, а все снова разлетается, и я все снова буду подметать. Нужно же уважать чужой труд", – рассказал он. 

Как оказалось, это проблема не одного дома – в соседних аналогичная ситуация. 

Мусор , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 18:04

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

мусор , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 18:04

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

С другой стороны дома, возле тротуаров, тоже абсолютно все мусорки переполнены бытовыми отходами. 

Мусор , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 18:04

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

Всего в 400 м от Nova City ситуация кардинально отличается. Возле жилых комплексов "Арнау" мусор вывозят вовремя. 

Мусор , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 18:04

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

Через дорогу, где находятся жилые комплексы Nura Esil, тоже сегодня все в порядке. 

Мусор , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 18:04

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

Хотя жильцы этого дома также пожаловались на несовременный вывоз мусора. По их словам, весь год тут огромные горы мусора, которые не вывозят по несколько дней. 

Мусор , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 18:04

Фото: Zakon.kz

Редакция Zakon.kz обратилась в Управление охраны окружающей среды и природопользования города. По их данным, мусор убирают во всем городе на постоянной основе, согласно графику и утвержденному маршруту. 

Мусор , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 18:04

Фото: пресс-службы

Также они прислали фотографии и видео, что мусор вывезен и очистка произведена, чтобы подтвердить информацию. Однако это оказался другой дом, который находится в 6 км от Nova City.


Кроме того, в пресс-службе сообщили, что мусор в городе вывозят раз в сутки, а мойка и дезинфекция мусорных баков производится один раз в 10 дней, в летний период еженедельно. 

Но стоит отметить, что за день ситуация возле жилого комплекса в лучшую сторону так и не изменилась. 

Мусор , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 18:04

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

4 апреля 2024 года в Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора. 

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