Жители столицы жалуются на нерегулярный вывоз мусора

Жители Астаны района Есиль жалуются, что возле их домов не вывозят мусор неделями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жильцы дома Nova City 15 по улице Улы Дала столкнулись с проблемой, что возле их дома постоянно переполнен контейнер для мусора и его подолгу не вывозят. Они заявили, что с весны им приходится регулярно терпеть неприятные запахи отходов.

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

Контейнеры настолько переполнены, что мусор складируют уже возле них. Однако жильцы рассказали, что обычно ситуация еще хуже, чем сегодня. А этот мусор не вывозили уже около двух недель. Кроме того, контейнеры находятся в паре метров от детской площадки.

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

Дворник также озвучил, что мусор не вывозили около двух недель.

"Все жители жалуются, говорят мне, а что я сделаю? Я только этот мусор убираю возле дома, но мне тоже приходится выбрасывать его сюда. Здесь бы еще сделать ограждения возле мусорных баков, потому что если дует ветер, то все разлетается. Я через пять минут все убираю, а все снова разлетается, и я все снова буду подметать. Нужно же уважать чужой труд", – рассказал он.

Как оказалось, это проблема не одного дома – в соседних аналогичная ситуация.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

С другой стороны дома, возле тротуаров, тоже абсолютно все мусорки переполнены бытовыми отходами.



Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

Всего в 400 м от Nova City ситуация кардинально отличается. Возле жилых комплексов "Арнау" мусор вывозят вовремя.

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

Через дорогу, где находятся жилые комплексы Nura Esil, тоже сегодня все в порядке.

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

Хотя жильцы этого дома также пожаловались на несовременный вывоз мусора. По их словам, весь год тут огромные горы мусора, которые не вывозят по несколько дней.

Фото: Zakon.kz

Редакция Zakon.kz обратилась в Управление охраны окружающей среды и природопользования города. По их данным, мусор убирают во всем городе на постоянной основе, согласно графику и утвержденному маршруту.

Фото: пресс-службы

Также они прислали фотографии и видео, что мусор вывезен и очистка произведена, чтобы подтвердить информацию. Однако это оказался другой дом, который находится в 6 км от Nova City.







Кроме того, в пресс-службе сообщили, что мусор в городе вывозят раз в сутки, а мойка и дезинфекция мусорных баков производится один раз в 10 дней, в летний период еженедельно.

Но стоит отметить, что за день ситуация возле жилого комплекса в лучшую сторону так и не изменилась.

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

4 апреля 2024 года в Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора.