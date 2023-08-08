Земельные участки изымают в Алматинской области: люди собрались у здания акимата

8 августа несогласные с оценочной стоимостью отчуждаемых земельных участков собрались у здания акимата Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Они требовали выплаты от 800 000 тысяч до млн тенге за сотку при выкупе земельных участков. Их участки расположены на линии строительства магистрального газопровода "Алматы-Байсерке-Талгар".

На встрече с населением села Кокозек присутствовали заместитель акима Алматинской области Нуржан Кудайбергенов, заместитель акима Карасайского района Д. Сансызбаевым, прокурор Карасайского района Жанибек Жакаев и другие уполномоченные органы области.

Заместитель акима области в деталях рассказал об изъятии земель и выслушал недовольство членов инициативной группы, с каждым из них проведена индивидуальная встреча.



"В ходе встречи им также было разъяснено, что согласно п.4 ст.69 закона "О государственном имуществе" при недостижении соглашения о передаче имущества с кем-либо из заинтересованных лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд осуществляется в судебном порядке", – сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.

Как отметили в акимате, в соответствии п.3-4 статьи 61 вышеуказанного закона с момента получения собственником или негосударственным землепользователем уведомления о принудительном отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд государство имеет преимущественное право его покупки. Защита прав собственника отчуждаемого для государственных нужд имущества осуществляется в судебном порядке.

Инициативной группой подано заявление на имя акима Алматинской области о проведении переоценки земельных участков другой оценочной компанией.

В акимате заверили, что вышеуказанное заявление будет рассмотрено согласно требованиям действующего законодательства. Ранее проведенная оценщиками работа будет пересмотрена, участки под изъятие повторно будут осмотрены и оценены в соответствии с рыночной ценой.

"В июле сотрудниками ГУ "Отдела земельных отношений" акимата Карасайского района с привлечением независимой оценочной компании (ТОО "Независимая экспертная оценка") проведена оценка 481 земельных участков поселка Кокозек, расположенных на линии строительства магистрального газопровода "Алматы-Байсерке-Талгар" для дальнейшего выкупа", – рассказали в акимате Алматинской области.

Целевое назначение (ведение садоводства и дачи) сумма оценки за сотку 393 507 тенге; Целевое назначение (ведение личного подсобного хозяйства) сумма оценки за сотку 539 766 тенге.

"Общая сумма выкупа этих земель составляет 3 469 620 264 тенге (481 земельных участков)", – говорится в сообщении.

В 2014 году завершилось строительство первой линии газопровода "Алматы-Байсерке-Талгар". В 2016 году постановлением акима Алматинской области установлена зона минимальных расстояний 150 метров и охранная зона 25 метров от оси.

Ранее в Талгаре жители среди ночи устроили митинг перед районным акиматом.