Земельные участки изымают в Алматинской области: люди собрались у здания акимата
Они требовали выплаты от 800 000 тысяч до млн тенге за сотку при выкупе земельных участков. Их участки расположены на линии строительства магистрального газопровода "Алматы-Байсерке-Талгар".
На встрече с населением села Кокозек присутствовали заместитель акима Алматинской области Нуржан Кудайбергенов, заместитель акима Карасайского района Д. Сансызбаевым, прокурор Карасайского района Жанибек Жакаев и другие уполномоченные органы области.
Заместитель акима области в деталях рассказал об изъятии земель и выслушал недовольство членов инициативной группы, с каждым из них проведена индивидуальная встреча.
"В ходе встречи им также было разъяснено, что согласно п.4 ст.69 закона "О государственном имуществе" при недостижении соглашения о передаче имущества с кем-либо из заинтересованных лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд осуществляется в судебном порядке", – сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.
Как отметили в акимате, в соответствии п.3-4 статьи 61 вышеуказанного закона с момента получения собственником или негосударственным землепользователем уведомления о принудительном отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд государство имеет преимущественное право его покупки. Защита прав собственника отчуждаемого для государственных нужд имущества осуществляется в судебном порядке.
Инициативной группой подано заявление на имя акима Алматинской области о проведении переоценки земельных участков другой оценочной компанией.
В акимате заверили, что вышеуказанное заявление будет рассмотрено согласно требованиям действующего законодательства. Ранее проведенная оценщиками работа будет пересмотрена, участки под изъятие повторно будут осмотрены и оценены в соответствии с рыночной ценой.
"В июле сотрудниками ГУ "Отдела земельных отношений" акимата Карасайского района с привлечением независимой оценочной компании (ТОО "Независимая экспертная оценка") проведена оценка 481 земельных участков поселка Кокозек, расположенных на линии строительства магистрального газопровода "Алматы-Байсерке-Талгар" для дальнейшего выкупа", – рассказали в акимате Алматинской области.
- Целевое назначение (ведение садоводства и дачи) сумма оценки за сотку 393 507 тенге;
- Целевое назначение (ведение личного подсобного хозяйства) сумма оценки за сотку 539 766 тенге.
"Общая сумма выкупа этих земель составляет 3 469 620 264 тенге (481 земельных участков)", – говорится в сообщении.
В 2014 году завершилось строительство первой линии газопровода "Алматы-Байсерке-Талгар". В 2016 году постановлением акима Алматинской области установлена зона минимальных расстояний 150 метров и охранная зона 25 метров от оси.
Ранее в Талгаре жители среди ночи устроили митинг перед районным акиматом.