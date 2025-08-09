#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанские школьники завоевали "серебро" на чемпионате мира по шахматам в США

казахстанцы заняли второе место на престижном соревновании, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 19:16 Фото: Michal Walusza/FIDE
Национальная школа физики и математики из Казахстана завоевала "серебро" на чемпионате мира ФИДЕ среди школьников 2025 года, который проходил в Александрии (США), сообщает Zakon.kz.

По информации портала chess, первое место заняла школа Velammal MHS из Индии, а третье – Harker из США, немного опередив другую школу из Казахстана РСФМ "Астана-2".

Турнир состоит из восьми туров и проводится по швейцарской системе. Он проходил с 3 по 6 августа в Епископальной средней школе в Александрии, штат Вирджиния, недалеко от Вашингтона, округ Колумбия. Параллельно с этим 4-5 августа проходил саммит Smart Moves Summit – международная конференция, посвященная роли шахмат в образовании, в которой приняли участие более 50 докладчиков, включая ученых, исследователей, учителей и других специалистов.

Отмечается, что в школьном чемпионате соревновались 55 команд, а 286 игроков представляли 48 стран.

Ранее сообщалось, что шесть медалей завоевали юные казахстанцы на престижной олимпиаде по математике в Австралии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
