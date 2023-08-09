Около 800 детей отдохнули в лагере "Жұлдыз" ТОО "Казфосфат"

Яркая досуговая программа, пятиразовое питание, клубы по интересам – это стало главной отличительной особенностью детского оздоровительного лагеря "Жұлдыз" Сарысуского района Жамбылской области.

Для обеспечения работы лагеря "Казфосфат" в этом году выделил 120 млн тенге.

Кроме того, перед тем, как принять первых ребят, на территории лагеря проведен ремонт. Детей, прибывших на отдых, ожидали уютные домики, бассейн под открытым небом, просторная столовая, игровая площадка.

Фото: ТОО "Казфосфат"

В этом году в течение трех сезонов, каждый из которых длился 14 дней, более 800 детей и внуков работников "Казфосфата", школьников в возрасте до 13 лет успели отдохнуть в оздоровительном лагере.

Вместе с тем по обращению акимата города Жанатас в детском лагере за счет средств компании отдохнули также дети-сироты. В качестве спонсорской помощи им вручены подарки в виде спортивной одежды и обуви.

Во время торжественной церемонии закрытия лагерной смены директор лагеря "Жұлдыз" Карлыга Канапина пожелала детям успешной учебы и обязательно вернуться на отдых в любимый лагерь следующим летом.

Фото: ТОО "Казфосфат"

Она рассказала о том, как проводили время ребята и отметила положительные впечатления детей:

"Для детей здесь была организована развлекательная программа. С ними проводились различные игры, соревнования. Например, "Алло, мы ищем таланты", "Мистер и мисс Жулдыз", танцевальные состязания. Кроме того, в нашем лагере есть кружки английского и китайского языков, рисования и шахмат. Детям очень понравилось проводить каникулы здесь. Есть среди детишек те, кто отдыхал в предыдущих сезонах и решил снова провести время в нашем лагере".

Заместитель директора подрядной компании "AB Catering" Лидия Ишимова рассказала о том, что компания "Казфосфат" позаботилась о том, чтобы дети были обеспечены полноценным питанием. Для этого был разработан особый рацион.

"Пятиразовое питание состоит из завтрака, обеда, полдника, ужина и позднего ужина. Мы сотрудничаем с Ассоциацией шеф-поваров Казахстана и Академией питания, которая находится в Алматы. Совместно с ними разработали меню. Дети получают фрукты, йогурты, гематоген, разные виды выпечки, шоколад. Для именинников мы печем пироги и персонально поздравляем каждого ребенка". Лидия Ишимова

Созданные хорошие условия в лагере, участие "Казфосфата" в организации незабываемого отдыха детей высоко оценили родители.

Одна из многодетных мам, чьи дети провели время в лагере, машинист мельниц цеха предприятия Гульбаршин Истамбекова отмечает:

"Радует, что последние два года руководство и акционеры компании уделяют особое внимание нашим детям. Для нас очень важно, что дети проводят время в лагере с пользой. Мои трое детей не только отдохнули, но и поправили свое здоровье, вовлекаясь в спортивные мероприятия".

Своими впечатлениями об отдыхе в лагере поделилась школьница из Тараза Маргарита Бибик:

"В лагере было много праздничных мероприятий. Каждый день ходили в бассейн. Также здесь замечательная природа. Тут можно отдохнуть от телефона, насладиться пейзажем. И, конечно, рада новым знакомствам".

Фото: ТОО "Казфосфат"

Во время торжественной церемонии закрытия сезона работы лагеря каждый ребенок получил подарок.

Следует отметить, что "Казфосфат" в течение года принимает участие и в других социальных мероприятиях. Благодаря спонсорской поддержке коллектива в области проводится большая работа.

Фото: ТОО "Казфосфат"

Компания участвует в строительстве спортивных комплексов, возведении детских площадок, благоустройстве мест досуга, отдыха и т.д.