Пять электричек в Казахстане временно сменили станцию прибытия и отправления
Фото: Zakon.kz
В связи с проведением капитального ремонта системы перронного водоснабжения на ст. Нур-Султан 1 с 14 августа по 10 сентября 2023 года пять железнодорожных пригородных электропоездов будут временно прибывать и отправляться со станции Нурлы жол, сообщает Zakon.kz.
- Электропоезд № 6803 сообщением "Нур-Султан Нурлы жол – Атбасар" со временем отправления в 07:30;
- электропоезд № 6829 сообщением "Нур-Султан – Кокшетау" со временем отправления в 08:08;
- электропоезд № 6831 сообщением "Ерейментау – Нур-Султан" со временем прибытия в 07:18;
- электропоезд № 7553 сообщением "Караганда – Курорт Боровое" со временем прибытия 08:56 и отправлением в 09:20;
- электропоезд № 7556 сообщением "Курорт Боровое – Караганда" со временем прибытия в 19:20 и отправлением в 20:00.
Также временно отменена стоянка на станции Сороковая электропоезда № 6831 сообщением "Ерейментау – Нур-Султан Нурлы жол".
Как отметили в "Пассажирских перевозках", остальные железнодорожные пассажирские поезда будут курсировать в обычном режиме.
Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру "1433" и в Телеграмм бот "KTZH_PP_BOT".
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