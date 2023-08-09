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Пять электричек в Казахстане временно сменили станцию прибытия и отправления

Пять электричек в Казахстане временно сменили станцию прибытия и отправления Фото: Zakon.kz
В связи с проведением капитального ремонта системы перронного водоснабжения на ст. Нур-Султан 1 с 14 августа по 10 сентября 2023 года пять железнодорожных пригородных электропоездов будут временно прибывать и отправляться со станции Нурлы жол, сообщает Zakon.kz.
  • Электропоезд № 6803 сообщением "Нур-Султан Нурлы жол – Атбасар" со временем отправления в 07:30;
  • электропоезд № 6829 сообщением "Нур-Султан – Кокшетау" со временем отправления в 08:08;
  • электропоезд № 6831 сообщением "Ерейментау – Нур-Султан" со временем прибытия в 07:18;
  • электропоезд № 7553 сообщением "Караганда – Курорт Боровое" со временем прибытия 08:56 и отправлением в 09:20;
  • электропоезд № 7556 сообщением "Курорт Боровое – Караганда" со временем прибытия в 19:20 и отправлением в 20:00.

Также временно отменена стоянка на станции Сороковая электропоезда № 6831 сообщением "Ерейментау – Нур-Султан Нурлы жол".

Как отметили в "Пассажирских перевозках", остальные железнодорожные пассажирские поезда будут курсировать в обычном режиме.

Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру "1433" и в Телеграмм бот "KTZH_PP_BOT".

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