#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Происшествия

Электропоезд из Кокшетау в Астану стал "жертвой" молодой казахстанки

транспортная полиция на ж/д вокзале, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 16:56 Фото: ДП на транспорте
В Акмолинской области на станции Ельтай 22-летняя девушка запустила камень в отправляющийся электропоезд сообщением Кокшетау – Нурлы Жол, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал 29 сентября 2025 года заместитель начальника Департамента полиции (ДП) на транспорте Курмет Мажикенов, 22-летняя девушка, опоздав на посадку и увидев, что двери поезда уже закрылись, бросила камень в кабину машиниста.

"В результате был разбит лобовой стеклопакет, что могло привести к травмированию локомотивной бригады и созданию угрозы безопасности движения. Правонарушительница привлечена к ответственности за умышленное повреждение чужого имущества. Суд назначил ей административный штраф в размере 137 620 тенге", – сообщил Мажикенов.

Он призвал общественность проявлять максимальную ответственность и соблюдать правила поведения на объектах транспорта. И напомнил, что "любые противоправные действия – будь то умышленное повреждение имущества, наложение посторонних предметов на железнодорожные пути или неправомерное использование стоп-крана – строго запрещены и влекут за собой ответственность по закону".

С начала 2025 года ДП на транспорте зафиксировано 1 170 случаев экстренного торможения поездов, в том числе 20 из-за самовольного использования стоп-крана, четыре – из-за размещения посторонних предметов на путях и 49 из-за повреждения стекол подвижного состава.

В ночь на 17 сентября на перегоне Жарык – Дария (участок Акадыр – Караганда) легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд прямо перед пассажирским поездом, в результате аварии водитель и два пассажира автомобиля скончались от полученных травм.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Что изменится в жизни казахстанцев с сентября 2024 года
11:09, 02 сентября 2024
Что изменится в жизни казахстанцев с сентября 2024 года
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2018 г. (июль, август, сентябрь)
15:48, 18 октября 2018
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2018 г. (июль, август, сентябрь)
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 55 (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
12:00, 18 апреля 2018
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 55 (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: