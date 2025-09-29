Электропоезд из Кокшетау в Астану стал "жертвой" молодой казахстанки

В Акмолинской области на станции Ельтай 22-летняя девушка запустила камень в отправляющийся электропоезд сообщением Кокшетау – Нурлы Жол, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал 29 сентября 2025 года заместитель начальника Департамента полиции (ДП) на транспорте Курмет Мажикенов, 22-летняя девушка, опоздав на посадку и увидев, что двери поезда уже закрылись, бросила камень в кабину машиниста.

"В результате был разбит лобовой стеклопакет, что могло привести к травмированию локомотивной бригады и созданию угрозы безопасности движения. Правонарушительница привлечена к ответственности за умышленное повреждение чужого имущества. Суд назначил ей административный штраф в размере 137 620 тенге", – сообщил Мажикенов.

Он призвал общественность проявлять максимальную ответственность и соблюдать правила поведения на объектах транспорта. И напомнил, что "любые противоправные действия – будь то умышленное повреждение имущества, наложение посторонних предметов на железнодорожные пути или неправомерное использование стоп-крана – строго запрещены и влекут за собой ответственность по закону".

С начала 2025 года ДП на транспорте зафиксировано 1 170 случаев экстренного торможения поездов, в том числе 20 из-за самовольного использования стоп-крана, четыре – из-за размещения посторонних предметов на путях и 49 из-за повреждения стекол подвижного состава.

В ночь на 17 сентября на перегоне Жарык – Дария (участок Акадыр – Караганда) легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд прямо перед пассажирским поездом, в результате аварии водитель и два пассажира автомобиля скончались от полученных травм.