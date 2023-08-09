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Почти на день в трех районах Алматы отключат холодную воду

Почти на день в трех районах Алматы отключат холодную воду Фото: Zakon.kz
Для замены техоборудования в Алматы в ряде жилых массивов временно отключат воду. Об этом Zakon.kz 9 августа 2023 года сообщили в пресс-службе ГКП "Алматы су".
"Несколько жилых массивов в центральной части города на день отключат от холодного водоснабжения из-за производственной необходимости, вызванной процессом замены технологического оборудования", – говорится в официальном сообщении.

Отмечено, что 10 августа с 9:00 до 19:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные:

  • на территории Бостандыкского района в контуре улиц: Байтурсынова – Абая – Желтоксан – Тимирязева;
  • в Алмалинском районе в контуре улиц Абылай хана – Гоголя – Назарбаева – Абая;
  • в Медеуском районе в контуре улиц: Назарбаева – Гоголя – Тулебаева – Абая.
"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Телефон для справок: 274-66-66".ГКП "Алматы су"

Ранее в АО "Алатау ЖарықКомпаниясы" рассказали о графике плановых отключений на электросетях в Алматы с 7 по 11 августа. Согласно графику, отключение коснется жильцов по улицам: Толе би, Сатпаева, Абая, Муканова, Курмангазы, Байзакова, а также жителей микрорайонов: Карагайлы, Акжар, Калкаман-2, Алгабас, Жас-Канат и других.

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Анастасия Московчук
Алматы
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