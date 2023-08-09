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Дождь и прохлада: прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня

прогноз погоды на 10-12 августа Фото: pixabay
Дожди ожидаются почти по всему Казахстану 10-12 августа, кроме запада страны, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, активный южный циклон окажет влияние на погоду. Он принесет дожди и усиление ветра, погода будет более прохладной, чем обычно бывает в эти дни августа.

"После длительной жары жители большинства регионов Казахстана почувствуют прохладу. По территории страны, за исключением западных регионов, пройдут дожди, временами сильные с грозами, градом, порывистым ветром до 15-25 м/с. При грозе вероятны шквалистые усиления ветра".РГП "Казгидромет"

В "Казгидромете" добавили, что лишь в западных регионах страны по-прежнему сохранится жаркая погода.

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Редакция Zakon.kz
Казгидромет Погода Казахстан
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