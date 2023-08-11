Сильный ветер и дожди: погода в Казахстане на 12 августа

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12 августа. Понижение температуры воздуха и дожди ожидаются почти по всему Казахстану, кроме запада страны, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, атмосферный фронт принесет дожди с грозами, а также град и усиление ветра в разных регионах страны. Погода без осадков ожидается только на западе.



"Прогнозируется, что дожди с грозами пройдут на севере, востоке, юго-востоке и центре страны. В этих регионах ожидаются интенсивные осадки, сопровождаемые градом и шквалами. В западной половине Казахстана сохранится погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер. На севере, северо-западе, в центре РК ожидается туман". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, дождь и гроза. Ночью и утром также возможен туман. Температура воздуха ночью составит +10°C до +12°C, днем +15°C до +17°C.

В Алматы – сильный дождь и град, периодически сопровождающиеся грозами. Прогнозируется также сильный ветер. Ночные температуры воздуха составят +19°C до +21°C, дневные +26°C до +28°C.

В Шымкенте – переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть северо-западным направлением со скоростью 8-13 м/с, а в дневные часы порывы могут достигать 15-20 м/с. Температуры воздуха ночью составят +18°C до +20°C, днем +29°C до +31°C.