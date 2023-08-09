Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области

Видео залитых водой павильонов опубликовали торговцы рынка "Бирлик" из города Каскелен Алматинской области минувшей ночью, сообщает Zakon.kz.

Как видно на кадрах, вода протекает через торговые ряды в большом количестве. Рынок функционирует с 2000 годов и аналогичных проблем здесь никогда не было. По словам администратора, товары продавцов не пострадали.

"Я лично прошлась сегодня и опросила продавцов. Товары у них не пострадали. Вы же знаете, им нельзя ставить продукты и другие вещи снаружи бутиков, но мы закрываем на это глаза, чтобы у них была торговля. Причиной подтопления стала забитая труба от мусора, которая сливает воду рынка в арыки", – рассказала администратор рынка "Бірлік" Роза Калиева.

Тем временем продавцы сообщают о небольших промокших товарах, но ущерб получился незначительным. В свою очередь администрация рынка обещает впредь не допускать аналогичные нарушения. Сегодня базар уже работает в штатном режиме.

