В Кыргызстане из-за дождя и селя затопило рынок города Ош и несколько сел

В Ошской области Кыргызстана 14 июля 2024 года из-за дождей сошел сель и вышла из берегов река Ак-Буура. Под водой оказались городской базар и несколько сел, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС КР, затоплены село Толейкон и база отдыха "Борубай-Ата" близ Озгура. Спасатели эвакуировали 420 человек.

Фото: пресс-служба МЧС КР

"Из-за паводка в Ноокатском районе перекрыт участок дороги Ош – Баткен – Раззаков. Жилые дома затоплены в селах Асан-Чек и Манас", – сообщают в МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС КР

Грязевые и водные потоки затопили и город Ош, в том числе Нижний базар, который известен как "Паски-базар". По предварительным данным, там течением унесло одного из местных жителей. Официально о возможных пострадавших местные власти пока не сообщают.

11 июля 2024 года сель снес мост между Кыргызстаном и Таджикистаном. По данным Минтранспорта, в Баткенском районе на автодорогах Айгул-Таш – Согмент – Таян с 3 по 9 км и Сох-Кан-Зардалы с 29 по 31 км накануне, 10 июля, сошли сели и был камнепад.