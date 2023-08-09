Прокуратура Астаны вернула государству земельные участки стоимостью 700 млн тенге

Столичная прокуратура провела проверку исполнения судебных актов об изъятии земельных участков для нужд государства. По ее итогам в госсобственность вернули землю общей стоимостью около 700 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 9 августа, прокуратура проверила исполнение судебных актов об изъятии земельных участков для государственных нужд. По ее итогам в госсобственность вернули землю общей стоимостью около 700 млн тенге.



"В ходе проверки установили, что акционерное общество получило компенсацию за принудительно отчуждаемый земельный участок для государственных нужд в размере 663 млн тенге. Однако на протяжении двух лет оно не исполняло решение суда по передаче государству двух земельных участков для строительства школы и общежития", – сообщили в ведомстве.

По акту прокурорского надзора решение суда привели в исполнение. Землю вернули в госсобственность.

Ранее 53 тысячи гектаров земли вернули в госсобственность в ЗКО.