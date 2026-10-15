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Общество

В Астане утвердили повышение стоимости проезда в общественном транспорте

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 11:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане утвердили повышение тарифов на проезд в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление "О некоторых вопросах тарифов на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщениях по городу Астане" утвердил акимат.

Согласно документу, устанавливается дифференцированный тариф:

  • при безналичной оплате электронным проездным документом либо дополнительными сервисами электронной оплаты стоимость проезда на городских маршрутах составит 150 тенге;
  • стоимость на экспресс-маршрутах при безналичной оплате составит 300 тенге.

Кроме того:

  • на регулярных социально значимых маршрутах при безналичной оплате – 150 тенге;
  • на пригородных маршрутах при безналичной оплате – 13 тенге за один километр.

При оплате наличными в городских маршрутах стоимость составит 300 тенге; экспресс-маршруты – 400 тенге.

Кроме того:

  • на регулярных социально значимых маршрутах при оплате наличными деньгами – 300 тенге;
  • на пригородных маршрутах при оплате наличными деньгами – 19 тенге за один километр.

Отмечается, что в случае неисправности системы электронной оплаты проезд для тех, кто платит безналом, будет бесплатным.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

В акимате Астаны ранее предложили с декабря 2026 года повысить стоимость проезда в общественном транспорте при безналичной оплате со 110 до 150 тенге. Отмечалось, что за прошедшие 12 лет стоимость проезда пересматривалась всего один раз.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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