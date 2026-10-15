В Астане утвердили повышение стоимости проезда в общественном транспорте

В Астане утвердили повышение тарифов на проезд в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление "О некоторых вопросах тарифов на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщениях по городу Астане" утвердил акимат.

Согласно документу, устанавливается дифференцированный тариф:

при безналичной оплате электронным проездным документом либо дополнительными сервисами электронной оплаты стоимость проезда на городских маршрутах составит 150 тенге;

стоимость на экспресс-маршрутах при безналичной оплате составит 300 тенге.

Кроме того:

на регулярных социально значимых маршрутах при безналичной оплате – 150 тенге;

на пригородных маршрутах при безналичной оплате – 13 тенге за один километр.

При оплате наличными в городских маршрутах стоимость составит 300 тенге; экспресс-маршруты – 400 тенге.

Кроме того:

на регулярных социально значимых маршрутах при оплате наличными деньгами – 300 тенге;

на пригородных маршрутах при оплате наличными деньгами – 19 тенге за один километр.

Отмечается, что в случае неисправности системы электронной оплаты проезд для тех, кто платит безналом, будет бесплатным.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

В акимате Астаны ранее предложили с декабря 2026 года повысить стоимость проезда в общественном транспорте при безналичной оплате со 110 до 150 тенге. Отмечалось, что за прошедшие 12 лет стоимость проезда пересматривалась всего один раз.