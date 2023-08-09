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Жители Талдыкоргана устроили акцию протеста против строительства бизнес-центра

Жители Талдыкоргана протестуют против строительства бизнес-центра Фото: gov.kz
Скандал разгорается вокруг строительства новой частной клиники (cогласно профилю в документах, бизнес-центра) в Талдыкоргане. Объект хотят возвести в непосредственной близости к жилым домам, сообщает Zakon.kz.

Местные жители недоумевают, как частная компания получила все разрешительные документы для строительства. Новый объект планируют возвести в десятке метров от жилого массива. 

"Сейчас здесь стоят мусорные баки. Их хотят перенести поближе к дому, а на их месте начать строительство. Вы подумайте, чем ближе мусор, тем ближе будут крысы, мухи и другие насекомые. Вдобавок к этому туда будет приезжать много людей, что осложнит ситуацию на парковке," – заявили местные жители на акции протеста. 

Частная компания уже начала привозить строительные материалы. Территорию хотят обнести ограждением. Рядом с будущим многопрофильным комплексом расположены несколько жилых домов, прогулочная аллея и парк "Жастар".


К протестующим жителям вышли сотрудники акимата и полиции. Они ясно дали понять, что не могут принять никаких мер к застройщику. 

"Руководители отделов земельных отношений и градостроительства выехали на место и поговорили с жителями микрорайона "Мушелтой". Для решения ситуации им необходимо обратиться в суд", – сообщил корреспонденту Zakon.kz пресс-секретарь акима Талдыкоргана Олжас Курмашев.

Горожане заявили, что намерены бороться со строительством этого объекта до последнего.

Ранее подрядчик использовал песок вместо асфальта для ремонта одной из улиц в Талдыкоргане.

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Азат Жумаханов
Талдыкорган
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