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Законодательство РК

Огнеборцы Талдыкоргана предотвратили взрыв: из огня вынесли 4 газовых баллона

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 19:13 Фото: Zakon.kz
В Талдыкоргане 4 августа загорелась крыша постройки на территории частного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, горела крыша хозяйственной постройки на площади 40 кв.м.

"Благодаря слаженным действиям спасателей с места пожара в безопасную зону вынесены один кислородный и четыре газовых баллона. Таким образом, предотвращен взрыв. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось о другом происшествии. Пожарный вынес газовый баллон из горящего дома в Астане. 

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