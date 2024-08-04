Огнеборцы Талдыкоргана предотвратили взрыв: из огня вынесли 4 газовых баллона

В Талдыкоргане 4 августа загорелась крыша постройки на территории частного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, горела крыша хозяйственной постройки на площади 40 кв.м.

"Благодаря слаженным действиям спасателей с места пожара в безопасную зону вынесены один кислородный и четыре газовых баллона. Таким образом, предотвращен взрыв. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", – говорится в сообщении.





Ранее сообщалось о другом происшествии. Пожарный вынес газовый баллон из горящего дома в Астане.

