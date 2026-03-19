Утверждены правила проведения госаттестации медицинских колледжей

Министр здравоохранения приказом от 11 марта 2026 года утвердил Правила проведения государственной аттестации в отношении организаций, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что государственная аттестация организаций ТиППО в области здравоохранения проводится уполномоченным органом в области здравоохранения один раз в пять лет.

Первая государственная аттестация проводится во вновь созданных организациях ТиППО не позднее одного года с момента первого выпуска специалистов.

Уполномоченный орган ежегодно до 1 ноября утверждает перечень организаций ТиППО в области здравоохранения, подлежащих государственной аттестации в текущем году, с указанием планируемых сроков проведения государственной аттестации по каждой организации ТиППО. Государственная аттестация проводится в соответствии с указанным перечнем.

Перечень размещается в течение пяти рабочих дней со дня утверждения на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа.

Внесение изменений в утвержденный Перечень допускается в следующих случаях:

заявления организации ТиППО в области здравоохранения об исключении из Перечня;

уведомления организации ТиППО в области здравоохранения о реорганизации, ликвидации либо приостановлении деятельности в порядке, установленном законодательством РК.

В течение пяти рабочих дней со дня утверждения изменений в Перечень уполномоченный орган размещает на официальном интернет-ресурсе обновленный Перечень и уведомляет организацию ТиППО в области здравоохранения о внесенных изменениях.

Организация ТиППО в области здравоохранения уведомляется о проведении государственной аттестации не позднее чем за 30 календарных дней до ее начала.

Аттестационная комиссия создается приказом уполномоченного органа. Количество членов Комиссии должно быть нечетным и состоит из не менее пяти членов.

В состав Комиссии входят представители:

уполномоченного органа;

государственных органов, в ведении которых находится организация ТиППО в области здравоохранения;

организаций образования и их объединений (ассоциаций), являющихся квалифицированными специалистами по профилю деятельности организаций ТиППО в области здравоохранения, подлежащих государственной аттестации;

медицинских организаций, учреждений по профильным направлениям.

Организация ТиППО обеспечивает необходимые условия для работы Комиссии, включая беспрепятственный доступ к помещениям, документации, информационным системам, образовательным ресурсам, а также предоставления всех запрашиваемых материалов, необходимых для проведения государственной аттестации.

Государственная аттестация проводится с посещением организации ТиППО в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня проведения государственной аттестации.

Оценке подлежит деятельность организации ТиППО в области здравоохранения за два предшествующих учебных года и текущий учебный год, предшествующий дате начала государственной аттестации.

При проведении государственной аттестации изучаются и оцениваются следующие направления деятельности организации ТиППО в области здравоохранения:

организационно-правовая деятельность (устав, наличие лицензии на образовательную деятельность (по специальностям), сведения о последней государственной аттестации, аккредитации (сертификат), структура организации ТиППО в области здравоохранения;

кадровое обеспечение образовательного процесса по специальностям, включая наличие педагогов и наставников, мастеров производственного обучения соответствующей квалификации;

контингент обучающихся в разрезе специальностей (прием/выпуск);

организация учебного процесса (соблюдение типовых учебных планов, учебных программ, расписания), педагогическая и учебная нагрузка в соответствии с требованиями приказов Минздрава;

организация учебно-воспитательной работы, включая планирование, организацию и реализацию воспитательных мероприятий;

материально-техническое обеспечение (обеспеченность учебными кабинетами, лабораториями, учебно-производственными мастерскими, наличие симуляционного центра/кабинета) по специальностям;

информационные и цифровые ресурсы (официальный сайт, информационная система управления образованием с актуальными базами данных о контингенте, обеспечение интернет-соединением, компьютерами, организационной техникой), библиотечный фонд;

оценка знаний и навыков выпускников путем анализа работы внутренней системы оценивания учебных достижений обучающихся, (текущая, промежуточная и итоговая аттестации), проверка практических и профессиональных компетенций, включающая выполнение практических заданий, ситуационных задач либо иных оценочных действий, отражающих специфику профиля;

анонимный опрос участников образовательного процесса;

организация производственной и профессиональной практики, включая наличие договоров с базами практики, а также взаимодействие с работодателями в форме совместной реализации практики, стажировок, участия в итоговой аттестации и трудоустройстве выпускников.

Оценка уровня удовлетворенности условиями образовательного процесса проводится Комиссией посредством анонимного опроса во время аттестации с использованием бумажных носителей или онлайн-формате.

В качестве респондентов участвуют обучающиеся, родители (законные представители), педагоги и работодатели с обеспечением объективности и достоверности результатов.

Комиссия использует результаты анонимного опроса в обобщенном виде и в качестве показателя оценки деятельности организации ТиППО.

По итогам изучения материалов, результатов наблюдений, оценке практических навыков обучающихся, опросов, анализа документации и иных материалов, связанных с деятельностью организации ТиППО в области здравоохранения, Комиссия осуществляет аналитическую обработку и оценку информации.

Приказ вводится в действие с 28 марта 2026 года.