Право

Утверждены правила проведения госаттестации медицинских колледжей

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, обучение, медицинский университет, медицинский вуз, медучилище, медицинский колледж, медколледж, медицинский факультет, медицинское учебное заведение, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 09:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр здравоохранения приказом от 11 марта 2026 года утвердил Правила проведения государственной аттестации в отношении организаций, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что государственная аттестация организаций ТиППО в области здравоохранения проводится уполномоченным органом в области здравоохранения один раз в пять лет.

Первая государственная аттестация проводится во вновь созданных организациях ТиППО не позднее одного года с момента первого выпуска специалистов.

Уполномоченный орган ежегодно до 1 ноября утверждает перечень организаций ТиППО в области здравоохранения, подлежащих государственной аттестации в текущем году, с указанием планируемых сроков проведения государственной аттестации по каждой организации ТиППО. Государственная аттестация проводится в соответствии с указанным перечнем.

Перечень размещается в течение пяти рабочих дней со дня утверждения на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа.

Внесение изменений в утвержденный Перечень допускается в следующих случаях:

  • заявления организации ТиППО в области здравоохранения об исключении из Перечня;
  • уведомления организации ТиППО в области здравоохранения о реорганизации, ликвидации либо приостановлении деятельности в порядке, установленном законодательством РК.

В течение пяти рабочих дней со дня утверждения изменений в Перечень уполномоченный орган размещает на официальном интернет-ресурсе обновленный Перечень и уведомляет организацию ТиППО в области здравоохранения о внесенных изменениях.

Организация ТиППО в области здравоохранения уведомляется о проведении государственной аттестации не позднее чем за 30 календарных дней до ее начала.

Аттестационная комиссия создается приказом уполномоченного органа. Количество членов Комиссии должно быть нечетным и состоит из не менее пяти членов.

В состав Комиссии входят представители:

  • уполномоченного органа;
  • государственных органов, в ведении которых находится организация ТиППО в области здравоохранения;
  • организаций образования и их объединений (ассоциаций), являющихся квалифицированными специалистами по профилю деятельности организаций ТиППО в области здравоохранения, подлежащих государственной аттестации;
  • медицинских организаций, учреждений по профильным направлениям.

Организация ТиППО обеспечивает необходимые условия для работы Комиссии, включая беспрепятственный доступ к помещениям, документации, информационным системам, образовательным ресурсам, а также предоставления всех запрашиваемых материалов, необходимых для проведения государственной аттестации.

Государственная аттестация проводится с посещением организации ТиППО в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня проведения государственной аттестации.

Оценке подлежит деятельность организации ТиППО в области здравоохранения за два предшествующих учебных года и текущий учебный год, предшествующий дате начала государственной аттестации.

При проведении государственной аттестации изучаются и оцениваются следующие направления деятельности организации ТиППО в области здравоохранения:

  • организационно-правовая деятельность (устав, наличие лицензии на образовательную деятельность (по специальностям), сведения о последней государственной аттестации, аккредитации (сертификат), структура организации ТиППО в области здравоохранения;
  • кадровое обеспечение образовательного процесса по специальностям, включая наличие педагогов и наставников, мастеров производственного обучения соответствующей квалификации;
  • контингент обучающихся в разрезе специальностей (прием/выпуск);
  • организация учебного процесса (соблюдение типовых учебных планов, учебных программ, расписания), педагогическая и учебная нагрузка в соответствии с требованиями приказов Минздрава;
  • организация учебно-воспитательной работы, включая планирование, организацию и реализацию воспитательных мероприятий;
  • материально-техническое обеспечение (обеспеченность учебными кабинетами, лабораториями, учебно-производственными мастерскими, наличие симуляционного центра/кабинета) по специальностям;
  • информационные и цифровые ресурсы (официальный сайт, информационная система управления образованием с актуальными базами данных о контингенте, обеспечение интернет-соединением, компьютерами, организационной техникой), библиотечный фонд;
  • оценка знаний и навыков выпускников путем анализа работы внутренней системы оценивания учебных достижений обучающихся, (текущая, промежуточная и итоговая аттестации), проверка практических и профессиональных компетенций, включающая выполнение практических заданий, ситуационных задач либо иных оценочных действий, отражающих специфику профиля;
  • анонимный опрос участников образовательного процесса;
  • организация производственной и профессиональной практики, включая наличие договоров с базами практики, а также взаимодействие с работодателями в форме совместной реализации практики, стажировок, участия в итоговой аттестации и трудоустройстве выпускников.

Оценка уровня удовлетворенности условиями образовательного процесса проводится Комиссией посредством анонимного опроса во время аттестации с использованием бумажных носителей или онлайн-формате.

В качестве респондентов участвуют обучающиеся, родители (законные представители), педагоги и работодатели с обеспечением объективности и достоверности результатов.

Комиссия использует результаты анонимного опроса в обобщенном виде и в качестве показателя оценки деятельности организации ТиППО.

По итогам изучения материалов, результатов наблюдений, оценке практических навыков обучающихся, опросов, анализа документации и иных материалов, связанных с деятельностью организации ТиППО в области здравоохранения, Комиссия осуществляет аналитическую обработку и оценку информации.

Приказ вводится в действие с 28 марта 2026 года.

Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане обновили правила поступления в колледжи
13:01, 05 февраля 2025
13:01, 05 февраля 2025
В Казахстане обновили правила поступления в колледжи
В Казахстане изменились правила приема в колледжи
12:31, 11 июля 2025
12:31, 11 июля 2025
В Казахстане изменились правила приема в колледжи
Студенты и педагоги колледжей смогут проходить обучение и стажировку за границей: утверждены правила
10:43, 04 апреля 2025
10:43, 04 апреля 2025
Студенты и педагоги колледжей смогут проходить обучение и стажировку за границей: утверждены правила
