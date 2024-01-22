Когда пересадки на автобусах в Алматы станут бесплатными

Руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев рассказал, когда алматинцы смогут пользоваться бесплатными пересадками на общественном транспорте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Сагындыка Телибаева, акимат разрабатывает новое тарифное меню, которое позволит алматинцам пользоваться бесплатными пересадками на общественном транспорте.

"Одна из важных задач на сегодня, чтобы люди могли за определенное время бесплатно пересесть на другой маршрут. Данный вопрос прорабатывается. Если мы этого не добьемся, то пересадить людей на общественный транспорт будет тяжело", – сказал Сагындык Телибаев.

Он добавил, что проект нового тарифного меню презентуют уже в третьем квартале 2024 года.

На уточняющий вопрос журналистов, когда же алматинцы смогут пользоваться бесплатными пересадками, Сагындык Телибаев ответил: "В конце 2024 года".

Внедрение бесплатных пересадок на общественном транспорте обсуждают еще с прошлого года. В августе 2023 года глава мегаполиса Ерболат Досаев заявил, что в Алматы начали разрабатывать новое тарифное меню.