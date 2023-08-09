В Акмолинской области 14 поселков обеспечат качественной питьевой водой

В Буландынском районе Акмолинской области идет комплексная работа, направленная на повышение благосостояния граждан. Одним из приоритетных направлений является обеспечение качественной водой.

На сегодняшний день 8 проектов в регионе на этапе завершения. Одним из действующих проектов на текущий год является реконструкция водопроводных сетей в селе Вознесенка по программе "Ауыл - Ел бесігі". В селе проживает 1016 людей, до этого времени вода была привозная, необходимость водопровода возникла уже давно. В следующем году все сельчане будут иметь возможность подключить всю бытовую технику и иметь возможность пользоваться качественной водой.

"Работы по реконструкции водопровода идут по плану, в скором времени жители поселка будут иметь возможность провести воду в свои дома. Население поселка растет, поэтому, вопрос водоснабжения оставался одним из актуальных на сегодняшний день. Помимо этого, в Вознесенке планируется средний ремонт внутри поселковых дорог и строительство системы освещения". Аким Вознесенкого сельского округа Юлия Сироткина

Местные жители с нетерпением ждут подключения водопровода в их дома.

"Выражаем огромную благодарность всем, кто принимает участие в работе по проведению воды в наши квартиры, мы давно ждали питьевую воду, живем здесь 22 года, уже в возрасте, дети уехали, доставлять воду некому, радуемся что проведут ее в дом, как мы видим своими глазами, работы идут в срок", – поблагодарил житель поселка Вознесенка Омиртай Жунусов.

Одним из поселков где работы по обеспечению качественной питьевой водой завершены является село Караозек.

"Мы начали работы в 2022 году, успеваем, все по графику, на данный момент 14 км. водопровода проложили в посёлке Караозек. Тут проживает более 1000 сельчан, для которых уже доступна чистая вода. Установлены водоочистные сооружения, фильтр и насосы, очищающие воду. Так же, для фельдшерско- амбулаторного пункта и мечети мы провели воду бесплатно, в качестве спонсорской помощи. На сегодняшний день 98 % работ выполнено, мы даем 2 года гарантии на прочность и качество своей работы, надеемся что сельчане будут с удовольствием потреблять воду", – поделился работник ТОО "КазЕвроСтрой" Елубай Мухаметжанов.

Сообщается, что по программе "Ауыл – Ел" бесігі в текущем году реализуются реконструкция водопроводных сетей в поселках Караозек, Никольское, Тастыозек Вознесенского сельского округа, поселке Отрадное Карамышевского сельского округа и селе Новодонецк, Журавлевского сельского округа. Так же, идет реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений города Макинск.

В следующих населенных пунктах, таких как Аккаин, Иванковка, Алаколь-Жанаталап, Гордеевка, Партизанка и Айнаколь планируется реконструкция системы водоснабжения. Так же, в городе Макинск запланированы работы по обновлению системы подачи воды.

Отметим, что в Буландынском районе имеются 38 населенных пункта, в 6 – и из них начата реконструкция водопроводных сетей, в 8 -и ожидается реконструкция и строительство. В 4 -х поселках, таких как Алаколь, Боярка, Байсуат и Новокиевка установлена система водоснабжения.

Алма Байгужина