Еще свыше 2000 человек будут обеспечены чистой питьевой водой в Акмолинской области

Обеспечение качественной питьевой водой – одно из приоритетных направлений развития государства. Ряд проектов по реконструкции водопроводных сетей завершат в Буландынском районе и городе Макинск, сообщает Zakon.kz.

В рамках комплексной модернизации водохозяйственной инфраструктуры, проводимой по поручению главы государства, ведутся работы по обеспечению жителей Акмолинской области чистой питьевой водой.

"Работы по реконструкции водопроводных сетей в городе Макинск начаты 11 июля текущего года. На сегодняшний день завершены работы по прокладке трубопровода на 8 улицах города, произведен монтаж 169 колодцев, проложены 12 192 метра абонентской трубы. Активно ведется реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сетей города. На стадии завершения работы по заливке бетона стен резервуаров и насосной станции проект направлен на проектировку, ожидается решение бюджетной комиссии. Кроме того, ожидается завершение строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальному жилому дому в северо-восточной части города Макинск, объект является переходящим, на сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены на 95%", – отметила и. о. руководителя отдела строительства Буландынского района Елка Жарья.

Работы по реконструкции водопроводных сетей ведутся еще в 7 населенных пунктах района. В 4 селах проекты будут завершены в текущем году, что позволит обеспечить питьевой водой более 2000 человек.

"На сегодня, помимо районного центра, города Макинск, активно ведутся работы, направленные на обеспечение качественной питьевой водой жителей населенных пунктов. Ведется реконструкция водопроводных сетей в селе Никольское, недавно произведена мобилизация техники. Успешно подходит к концу модернизация водопроводных сетей в с. Вознесенка Буландынского района Акмолинской области. Завершены работы по бурению двух скважин для водопроводных сетей в селе Тастыозек. Проложены трубы в селе Новодонецк, объект на стадии завершения, к тому же направлено письмо на подключение электричества. После получения разрешения будет произведена пусконаладочная работа. На следующий год планируется завершить благоустройство и наружные работы сетей села Отрадное. Завершены конкурсные процедуры и определен подрядчик на реконструкцию водопроводных сетей в селах Алаколь, Жанаталап и Алтындынском сельском округе", – проинформировали в отделе строительства Буландынского района.

Помимо модернизации планируется построить ряд водопроводных сетей в регионе. К примеру, новые сети появятся в селе Айнаколь, Айнакольского сельского округа. По объекту уже завершены конкурсные процедуры, ожидается положительное заключение экспертизы. Также водопроводные сети появятся в селе Партизанка Амангельдинского сельского округа. Жители региона очень рады грядущим изменениям, ведь доступ к чистой питьевой воде они ждали годами, обращались к местной исполнительной власти.

"Проблему воды я лично поднимал с 2008 года, теперь в этом году по городу нам проводят водопровод. Многие жители недовольны, что они не дождались, провели в дома воду за свой счет. Но я хочу сказать, что диаметры труботрассы должны быть едины по городу. У некоторых трубы 60-х, 100-х диаметров, они должны быть в одной системе одинаковы", – рассказал житель города Макинск Багдат Исмагамбетов.

Как отметили в отделе строительства Буландынского района, планируется реализовать порядка 7 проектов по водоснабжению, из них четыре реализуют до конца текущего года.