Как строят селезадерживающие плотины "Чукурбулак" и "Аюсай" близ Алматы

Министр по ЧС Сырым Шарипханов ознакомился с ходом строительства селезащитных сооружений на реке Коргас и в бассейне реки Улкен Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, на сегодняшний день готовность плотины Чукурбулак со стороны РК составляет 80%.



Ознакомившись с ходом строительства, Сырым Шарипханов дал поручение ответственным структурам по ускорению темпов строительства плотины, обеспечив качественное исполнение работ.

Проект является международным в связи с тем, что защитные сооружения будут обеспечивать безопасность не только населенных пунктов, но и объектов инфраструктуры (мосты, автодороги, линии электропередач, газопроводы и нефтепроводы, железная дорога и т.д.), расположенных по берегам реки Коргас как в Республике Казахстан, так и в Китайской Народной Республике.

В казахстанской части в верховьях трансграничной реки Коргас расположено 40 моренных озер, а в китайской части – около 20 озер. Река Коргас относится к первой категории селевой опасности, и основная площадь ее водосбора расположена в 9-балльной сейсмической зоне.

Строительство селезадерживающей плотины "Чукурбулак" осуществляется в рамках реализации поручения главы государства и соглашения между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве совместной селезадерживающей плотины на реке Хоргос.

Отмечается, что емкость селехранилища – 10 млн м3, высота плотины – 50,70 м, длина –534 м.

На личном контроле министра также ход строительства важного для Алматы объекта – селезадерживающей плотины "Аюсай" в бассейне реки Улкен Алматы. На месте строительства плотины руководитель ГУ "Казселезащита" Кайрат Бекенов проинформировал министра о том, что работы находятся на завершающем этапе.

Шарипханов дал поручение строго соблюдать качество и сроки выполнения строительно-монтажных работ. Завершить строительство необходимо в установленные сроки.

Строительство плотины "Аюсай" позволит минимизировать угрозу от селевых потоков и обеспечит надежную защиту населения и объектов Бостандыкского, Алмалинского районов города Алматы.

Высота селезадерживающей плотины Аюсай по проекту составляет более 41 м, объем селехранилища – 2,3 млн м3.

Стоит отметить, что бассейны рек Улкен Алматы и Аксай относятся к первой категории селевой опасности. Только в бассейне р. Улкен Алматы расположено 89 ледников, 20 моренно-ледниковых озер и Большое Алматинское озеро (БАО).

Фото: пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК