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Законодательство РК

Большинство дамб и плотин в Казахстане не имеют систем оповещения на случай прорыва

Казахстан правительство МЧС Сырым Шарипханов паводок Фото: МЧС РК
Стояние и проблемы гидротехнических сооружений в Казахстане обсудили на заседании правительства 9 января, министр по ЧС Сырым Шарипханов отметил опасность прорывов дамб и плотин в паводковый период, передает Zakon.kz.

Как подчеркнул Сырым Шарипханов, одной из причин подтопления населенных пунктов в период паводков являются возможные прорывы гидротехнических сооружений.

"Из имеющихся более 1500 сооружений порядка 300 представляют угрозу. Большинство из них не оснащены локальными системами оповещения населения. При этом необходимот отметить, что проверкам со стороны МЧС подлежат проверкам только 76 гидротехнических сооружений, которые являются категорированными. В связи с этим Министерству водных ресурсов и ирригации, акиматам – обеспечить гидротехнические сооружения локальными системами оповещения".Сырым Шарипханов

Также, по словам главы МЧС, проблемой является подтопление дорог в результате переливов и их разрушения из-за неготовности к паводку, что приводит к перебоям движения транспорта и изоляции.

"Следует отметить, что в декабре 2023 года и 1 января текущего года в Костанайской области и ЗКО уже зафиксированы два факта размыва дороги и подтопления. Министерству транспорта совместно с акиматами при проектировании и ремонте автодорог необходимо предусмотреть создание новых и повысить пропускную способность действующих водопропускных сооружений".Сырым Шарипханов

Кроме того, министр предложил ввести запрет на строительство домов вблизи водоемов в водоохранных зонах в связи с опасностью подтоплений. 

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Сырым Шарипханов МЧС РК Правительство РК Казахстан
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