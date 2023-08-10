Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане

Июль выдался жарким практически на всей территории Казахстана. Об этом Zakon.kz 10 августа 2023 года рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

В распространяемом сообщении сказано, что пик жары пришелся на западные регионы – в конце первой декады, на северные – в начале второй декады, на восточные, юго-восточные – в середине месяца.



Именно в эти периоды были зафиксированы температурные рекорды.

К примеру, 8 июля на метеостанции (далее – М) Атырау самая высокая температура воздуха составила +42°С, последний раз максимум для этого дня наблюдался в 2011 году и составлял +41,9°С.

10 июля на М Уральск максимальная температура воздуха повысилась до +42°С, максимум для этого дня наблюдался в 2015 году (+26,6°С).

11 июля на М Актобе максимальная температура воздуха составила +42,3°С перекрыв предыдущий рекорд 2008 года (+41,0°С).

Кроме того, на М Костанай три дня подряд 10-12 июля наблюдались рекордные показатели, однако пик жары был зафиксирован 11 июля – (+40,5°С), перекрыв предыдущий рекорд 2020 года (+37,0°С).

"На М Петропавловск самая высокая температура воздуха наблюдалась 12 июля и составила +40°С, такая высокая температура воздуха для этого дня еще не наблюдалась за всю историю метеонаблюдений. Последний раз в этот день максимальная температура воздуха была в 1993 году (+30,6°)". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сказано, что на М Павлодар 12 июля днем воздух прогрелся до +38,5°С, перекрыв рекорд 1981 года, тогда в этот же день максимальная температура воздуха была +35°С.

На М Кокшетау также 12 июля максимальная температура воздуха составила +39,2°С, став абсолютным максимумом для этого дня за всю историю метеонаблюдений, последний раз самая высокая температура воздуха была в 2013 году (+30,5°С).

На М Жезказган три дня подряд, 11-13 июля, наблюдался высокий фон температуры воздуха, пик жары был зафиксирован 13 июля +44°С, став рекордом для этого дня, последний раз самая высокая температура воздуха наблюдалась в 2015 году (+39,5°С).

На М Тараз 13 июля максимальная температура воздуха была +42,1°С, что стало рекордом для этого дня, последний раз в этот же день самая высокая температура воздуха была зафиксирована в 2016 году (+38,1°С).

На М Усть-Каменогорск 14 июля максимальная температура воздуха составила +39,9°С, перекрыв предыдущий рекорд 2013 года (+34,2°С), на М Риддер в этот же день самая высокая температура воздуха составила +36,5°С, перекрыв рекорд в 2015 году (+30,9°С).

"В Астане два дня подряд, 11-13 июля, был зафиксирован высокий фон температуры воздуха, пик жары пришелся на 12 июля (+38,1°С) и был перекрыт абсолютный максимум этого дня, последний раз пиковая температура воздуха для этого дня была зафиксирована в 2013 году (+32,7°C)", – уточняют синоптики.

Примечательно, что осадков на большей части территории Казахстана в течение месяца выпало меньше нормы.

Однако в западных регионах с обострением фронтальных разделов прошел сильный дождь – 16 июля на М Уральск за сутки выпало больше двухмесячной нормы осадков – 104 мм, при норме за месяц 43 мм, на М Каменка за сутки выпало 133 мм осадков при норме за месяц 26 мм.



Кроме этого, часто в течение месяца на большей части Казахстана отмечалась пожарная опасность 5 класса.

На АМС Достык (Жетысуская область) часто во второй декаде и в конце месяца усиливался ветер с порывами 31-38 м/с, на М Темиртау (Карагандинская область) 21 июля также ветер усиливался с порывами до 32 м/с.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в 16 областях страны на 10 августа.