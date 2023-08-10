В Уральске прошла экологическая акции "Эко-әлем"

Содействие молодежи в чистоте и озеленении территории города, поддержка проектов экоактивистов, пробуждение общественного сознания, ответственности за экологию края, – таковы главные цели экологической акции, которая прошла во всех районах области.

В акции приняли участие представители молодежных организаций Западно-Казахстанской области, студенческих строительных трудовых отрядов, волонтеры и активная молодежь.



Участие в акции приняли и бойцы отрядов "Жасыл ел", которые почистили от мусора территорию вдоль Саратовской трассы в поселке Зачаганск.

"Ежегодно желающих вступить в наши ряды становится все больше. В этом году набрали 1175 бойцов "Жасыл Ел". В каждом районе есть такие отряды, которые участвуют в благоустройстве территорий, занимаются уборкой мусора. Уже два потока бойцов отработали свои смены. Сейчас эстафету приняли ребята с третьего потока. В функции отрядов входит восстановление лесных массивов на территории города и сел, уход за зелеными насаждениями, цветами. Трудоустройство в "Жасыл Ел" дает хорошую возможность подзаработать в летний период. У нас заключен договор с тремя акиматами: городским, и двумя поселковыми акиматами – Деркульским и Зачаганским. Основную заработную плату оплачивает акимат – 70 тысяч тенге, и есть еще дополнительные выплаты от нас порядка 35 тысяч тенге". Руководитель областного штаба "Жасыл Ел" Касиет Балмолды

В ходе экологической акции на территории поселка Зачаганск были проведены работы по уборке территории будущего сквера, где планируют организовать пешеходные дорожки, разбить клумбы, установить скамейки и фонари, высадить деревья.





"Я начал работать в отряде "Жасыл Ел" со второго потока. Желающих заработать летом много, подал заявление еще весной. На работу выходим пять дней в неделю. Выезжаем на разные объекты по городу. Наш город красивый, но очень много мусора, и раскидывают его сами жители, особенно, в тех местах, где хорошая проходимость. Помимо уборки мусора, еще мы ухаживаем за цветами, саженцами молодых деревьев. Стараемся сделать наш город чище и краше, и призываем к этому всех жителей", – сказал студент 2 курса колледжа КазИИТУ Ершат Маратов.

Чистота города зависит от нашей осознанности, если каждый будет следить за собой и по возможности вежливо учить порядку окружающих, то результат не заставит себя долго ждать, мусора станет меньше, а чистота города будет радовать глаз. В этом уверены организаторы акции, которые делают большой вклад в будущее экологии родного города.