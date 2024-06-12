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В Уральске прошла акция "Біз таза ел үшін"

В Уральске прошла акция &quot;Біз таза ел үшін&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 17:43 Фото: gov.kz
В Западно-Казахстанской области продолжается экологическая акция "Таза Казахстан". Целью мероприятия является формирование экологической культуры, воспитание патриотизма, поддержание чистоты окружающей среды и сохранение экологии, сообщает Zakon.kz.

Свидетельство тому – в Уральске прошла акция "Біз таза ел үшін" в формате соревнования по сбору мусора.

Мероприятие объединило около двухсот человек, показав, как совместными усилиями можно сделать шаг к чистому будущему.

"Сегодняшнее мероприятие было замечательным событием! Я бы хотел попросить всех наших жителей быть более ответственными и заботливыми к окружающей природе, чтобы вместе предотвращать появление мусора на улицах. В конце концов, чистота города зависит от каждого из нас".Участник молодежного ОО "Альянс студентов Уральска" Сагидолла Сабыржан Дарханбекулы
В Уральске прошла акция "Біз таза ел үшін", фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 17:43

Фото: gov.kz

Здесь волонтеры Молодежного ресурсного центра "Жайық жастары" в удобной беговой обуви и специальных перчатках, держа мешки для мусора, приняли активное участие в спортивно-экологическом тренде.

Молодежь области выбрала именно территорию центрального рынка, так как данный участок, по их мнению, считается наиболее загрязненной территорией в городе.

По словам организаторов, подобные экологические мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.

В Уральске прошла акция "Біз таза ел үшін", фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 17:43

Фото: gov.kz

В месячнике санитарной очистки приняли участие 12 944 жителя, 3321 учреждение и предприятие, проведена очистка на территориях 231 парка и скверов, высажено более 44 тысяч саженцев деревьев, проведена уборка 1221 социального, 3307 предпринимательских и промышленных объектов, 525 историко-культурных памятников.

В Уральске прошла акция "Біз таза ел үшін", фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 17:43

Фото: gov.kz

В экологической акции задействовано 1134 единицы техники, вывезено 49 102 тонны мусора.

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