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Железнодорожный маршрут из Астаны в Житикару запустят в сентябре

Поезд из Астаны в Житикару запустят в сентябре Фото: rail-news.kz
Беспересадочный железнодорожный маршрут "Астана – Житикара" запустят с 3 сентября, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", запустить пассажирский маршрут из столицы в Житикару решили в связи с многочисленными просьбами жителей Костанайской области. Маршрут будет проходить через Кокшетау и Костанай.

"Беспересадочные вагоны по направлению "Астана – Житикара" рассчитаны на 104 места и будут курсировать с периодичностью через день: отправление по нечетным дням с вокзала Нурлы жол в 19:40, прибытие по четным дням на станцию "Житикара" в 15:56. Обратное отправление по четным дням из Житикары в 18:14, прибытие в столицу по нечетным дням в 12:46", – сообщили в пресс-службе.

Ранее в Казахстане начали действовать новые правила продажи билетов на поезда.

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