Общество

В Казахстане запускается новый железнодорожный маршрут

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 08:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство транспорта Республики Казахстан сообщает о запуске нового железнодорожного сообщения по маршруту Астана – Талдыкорган, сообщает Zakon.kz.

Решение об открытии нового маршрута принято по инициативе депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Запуск маршрута направлен на повышение транспортной доступности области Жетысу, удовлетворение растущего пассажирского спроса, а также обеспечение комфортного, безопасного и устойчивого железнодорожного сообщения между столицей и регионами страны.

На первоначальном этапе национальным перевозчиком выделены два пассажирских вагона, которые будут курсировать через день в составе поезда №122/121 Нурлы жол – Семей.

По станции Актогай предусмотрена переприцепка вагонов к поезду №631/632 Актогай – Талдыкорган, что обеспечит сквозное и удобное сообщение по всему маршруту следования.

Министерство транспорта отмечает, что данный формат запуска является стартовым. В случае устойчивого пассажирского спроса количество вагонов и частота курсирования будут поэтапно увеличиваться, что позволит гибко адаптировать маршрут к потребностям населения.

Открытие нового железнодорожного сообщения будет способствовать:
• укреплению социально-экономических связей между регионами;
• повышению мобильности населения;
• развитию внутреннего туризма и деловой активности;
• росту туристической привлекательности области Жетысу.

Начало курсирования поезда запланировано на апрель текущего года и будет приурочено к торжественному открытию реконструированного железнодорожного вокзала города Талдыкоргана.

Модернизированная инфраструктура вокзала обеспечит пассажирам повышенный уровень сервиса, комфорта и безопасности.

Министерство транспорта Республики Казахстан продолжает системную работу по развитию маршрутной сети пассажирских перевозок.

Ранее мы сообщали о том, что развитие гражданской авиации Казахстана в 2025 году сопровождалось обновлением авиапарка и активным расширением маршрутной сети.

Аксинья Титова
