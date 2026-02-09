В Казахстане запускается новый железнодорожный маршрут

Министерство транспорта Республики Казахстан сообщает о запуске нового железнодорожного сообщения по маршруту Астана – Талдыкорган, сообщает Zakon.kz.

Решение об открытии нового маршрута принято по инициативе депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Запуск маршрута направлен на повышение транспортной доступности области Жетысу, удовлетворение растущего пассажирского спроса, а также обеспечение комфортного, безопасного и устойчивого железнодорожного сообщения между столицей и регионами страны.

На первоначальном этапе национальным перевозчиком выделены два пассажирских вагона, которые будут курсировать через день в составе поезда №122/121 Нурлы жол – Семей.

По станции Актогай предусмотрена переприцепка вагонов к поезду №631/632 Актогай – Талдыкорган, что обеспечит сквозное и удобное сообщение по всему маршруту следования.

Министерство транспорта отмечает, что данный формат запуска является стартовым. В случае устойчивого пассажирского спроса количество вагонов и частота курсирования будут поэтапно увеличиваться, что позволит гибко адаптировать маршрут к потребностям населения.

Открытие нового железнодорожного сообщения будет способствовать:

• укреплению социально-экономических связей между регионами;

• повышению мобильности населения;

• развитию внутреннего туризма и деловой активности;

• росту туристической привлекательности области Жетысу.



Начало курсирования поезда запланировано на апрель текущего года и будет приурочено к торжественному открытию реконструированного железнодорожного вокзала города Талдыкоргана.

Модернизированная инфраструктура вокзала обеспечит пассажирам повышенный уровень сервиса, комфорта и безопасности.

Министерство транспорта Республики Казахстан продолжает системную работу по развитию маршрутной сети пассажирских перевозок.

