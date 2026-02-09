В Казахстане запускается новый железнодорожный маршрут
Решение об открытии нового маршрута принято по инициативе депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Запуск маршрута направлен на повышение транспортной доступности области Жетысу, удовлетворение растущего пассажирского спроса, а также обеспечение комфортного, безопасного и устойчивого железнодорожного сообщения между столицей и регионами страны.
На первоначальном этапе национальным перевозчиком выделены два пассажирских вагона, которые будут курсировать через день в составе поезда №122/121 Нурлы жол – Семей.
По станции Актогай предусмотрена переприцепка вагонов к поезду №631/632 Актогай – Талдыкорган, что обеспечит сквозное и удобное сообщение по всему маршруту следования.
Министерство транспорта отмечает, что данный формат запуска является стартовым. В случае устойчивого пассажирского спроса количество вагонов и частота курсирования будут поэтапно увеличиваться, что позволит гибко адаптировать маршрут к потребностям населения.
Открытие нового железнодорожного сообщения будет способствовать:
• укреплению социально-экономических связей между регионами;
• повышению мобильности населения;
• развитию внутреннего туризма и деловой активности;
• росту туристической привлекательности области Жетысу.
Начало курсирования поезда запланировано на апрель текущего года и будет приурочено к торжественному открытию реконструированного железнодорожного вокзала города Талдыкоргана.
Модернизированная инфраструктура вокзала обеспечит пассажирам повышенный уровень сервиса, комфорта и безопасности.
Министерство транспорта Республики Казахстан продолжает системную работу по развитию маршрутной сети пассажирских перевозок.
