Комплаенс-офицеры города Алматы поддержали проект "Антикоррупционное волонтерство"

Антикоррупционная служба города Алматы в рамках реализации проекта "Антикоррупционное волонтерство" провела семинар-совещание по обучению сотрудников комплаенс-служб, сообщает Zakon.kz.

Опытные комплаенс-офицеры поделились с молодыми специалистами практическими навыками работы.



В совещании приняли участие представители субъектов квазигосударственного сектора, государственных органов и крупных национальных холдингов.

Открывая мероприятие, руководитель Управления превенции Антикоррупционной службы города Алматы Канат Салимбаев отметил, что с начала месяца Агентством запущен проект "Антикоррупционное волонтерство", целью которого является вовлечение активных граждан, госорганов, субъектов квазигоссектора к антикоррупционной деятельности в качестве волонтеров.

Фото: Антикоррупционная служба города Алматы

"В рамках проекта волонтеры смогут внести свою лепту путем обеспечения общественного контроля, антикоррупционного исследования, профессиональной помощи и корпоративного волонтерства. Спикер призвал внести вклад в формирование антикоррупционной культуры в обществе и создание нетерпимости к коррупционным проявлениям путем присоединения в проект", – говорится в сообщении.

Фото: Антикоррупционная служба города Алматы

На сегодняшний день в городе функционирует более 400 организаций квазигосударственного сектора, в которых на 100% создана комплаенс-служба, направленная на предупреждение коррупции в корпоративном секторе.

