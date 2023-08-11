Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Комплаенс-офицеры города Алматы поддержали проект "Антикоррупционное волонтерство"

Комплаенс-офицеры города Алматы поддержали проект "Антикоррупционное волонтерство" Фото: Антикоррупционная служба города Алматы
Антикоррупционная служба города Алматы в рамках реализации проекта "Антикоррупционное волонтерство" провела семинар-совещание по обучению сотрудников комплаенс-служб, сообщает Zakon.kz.

Опытные комплаенс-офицеры поделились с молодыми специалистами практическими навыками работы.

В совещании приняли участие представители субъектов квазигосударственного сектора, государственных органов и крупных национальных холдингов.

Открывая мероприятие, руководитель Управления превенции Антикоррупционной службы города Алматы Канат Салимбаев отметил, что с начала месяца Агентством запущен проект "Антикоррупционное волонтерство", целью которого является вовлечение активных граждан, госорганов, субъектов квазигоссектора к антикоррупционной деятельности в качестве волонтеров.

спикер

Фото: Антикоррупционная служба города Алматы

"В рамках проекта волонтеры смогут внести свою лепту путем обеспечения общественного контроля, антикоррупционного исследования, профессиональной помощи и корпоративного волонтерства. Спикер призвал внести вклад в формирование антикоррупционной культуры в обществе и создание нетерпимости к коррупционным проявлениям путем присоединения в проект", – говорится в сообщении. 
спикер

Фото: Антикоррупционная служба города Алматы

На сегодняшний день в городе функционирует более 400 организаций квазигосударственного сектора, в которых на 100% создана комплаенс-служба, направленная на предупреждение коррупции в корпоративном секторе.

Читайте также

Критическая ситуация с подачей воды из Кыргызстана сложилась в Жамбылской области

Когда стартует отбор в президентский молодежный кадровый резерв и каковы условия

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор, рассказал адвокат
Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
зарплата, деньги
В каких компаниях в Казахстане средние зарплаты больше 500 тысяч тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления