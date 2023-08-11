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Законодательство РК

Когда стартует отбор в президентский молодежный кадровый резерв и каковы условия

Стартует отбор в президентский молодежный кадровый резерв Фото: pixabay
Третий отбор в президентский молодежный кадровый резерв начнут в Казахстане с 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в агентстве РК по делам государственной службы, для привлечения талантливой молодежи в систему госуправления в стране с 1 сентября запустят третий отбор в президентский молодежный кадровый резерв.

Заявки будут принимать на сайте pkreserv.gov.kz до 30 сентября. Принять участие в отборе могут граждане РК в возрасте до 35 лет включительно, имеющие высшее образование, владеющие государственным языком (сертификат не ниже B1) и со стажем работы не менее пяти лет.

Отбор будет проходить по следующим направлениям:

  • развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика;
  • агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды;
  • внешняя политика и инвестиции;
  • экономическая и финансовая политика;
  • цифровизация;
  • социальная политика и гражданское общество.

Отбор состоит из шести этапов. Он включает оценку кандидатов на умение работать с информацией и решать ситуационные задачи, а также интервью и собеседование с экспертной комиссией. По итогам отбора в резерв включат 50 человек, сроком на три года, с правом внеконкурсного назначения на ответственные должности государственной службы и квазигосударственного сектора. Кого внесут в резерв, станет известно в декабре. 

Президентский молодежный кадровый резерв одна из первых публичных инициатив главы государства, которая является действенным социальным лифтом для талантливой молодежи. По поручению Касым-Жомарта Токаева отбор в резерв проводится раз в два года. Ранее соответствующий резерв был сформирован в 2019 и 2021 годах. Из их числа 264 резервиста трудоустроены на различные позиции в государственных органах и квазигосударственном секторе. 31 резервист занимает политические должности, 6 – административные должности корпуса "А", сообщается на сайте Акорды.

Подробная информация о порядке и сроках проведения отбора будет опубликована на сайте Агентства по делам государственной службы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут региональный кадровый резерв.

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