Социальный лифт для талантливой молодежи: стартует отбор в Президентский молодежный кадровый резерв

С 1 июня 2025 года стартует очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Об этом Zakon.kz рассказали в Агентстве РК по делам государственной службы (АДГС).

Сегодня, 16 мая, председатель агентства Дархан Жазыкбай рассказал об этапах и особенностях очередного отбора в Президентский молодежный кадровый резерв.

Президентский молодежный кадровый резерв – важный проект, направленный на вовлечение талантливой, инициативной и высокопрофессиональной молодежи в систему государственного управления.

Фото: gov.kz

Как отметил глава государства, выступая на форуме Президентского молодежного резерва:

"В стране достаточно успешных людей в сферах бизнеса, сельского хозяйства, финансов, медицины, образования и других секторах. Нужно задействовать потенциал таких кадров, ориентированных на конкретный результат и потребности потребителя".

В целом, заинтересованность в отборах 2019, 2021 и 2023 годов проявили более 60 тыс. казахстанцев. По их итогам в резерв было зачислено 400 человек.

На сегодняшний день 318 из них назначены на ответственные должности и вносят свой вклад в развитие страны в различных отраслях экономики. При этом:

167 человек работают в центральных государственных органах,

37 – в местных исполнительных органах,

62 – в национальных компаниях,

52 человека работают в иных организациях.

Всего на политические должности назначены 39 резервистов, 3 резервиста – на должности корпуса "А", 2 резервиста – депутатами Мажилиса и 1 резервист – депутатом маслихата.

Отмечая особенности предстоящего отбора, Дархан Жазықбай акцентировал внимание, что для каждого отраслевого направления будет предусмотрена квота для зачисления в резерв. При этом на всех этапах будет обеспечен пропорциональный отбор кандидатов с целью поддержания их равномерного количества по каждому отраслевому направлению. Данный метод обеспечивает сбалансированность между отраслями и обеспечивает отбор кандидатов по конкретным направлениям.

Отбор будет проведен с учетом потребности государственного аппарата в отраслевых кадрах и будет осуществляться по следующим 6 направлениям:

социальная политика и гражданское общество,

развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика,

экономическая и финансовая политика,

цифровизация,

агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды,

внешняя политика и инвестиции.

Кандидат должен выбрать одно из отраслевых направлений, указанных при регистрации.

Претендентам на включение в резерв необходимо соответствовать ряду требований, включая возраст не старше 35 лет, гражданство Республики Казахстан, высшее образование, определенный опыт работы и знание государственного языка не ниже уровня В1.

Для того, чтобы стать членами Президентского молодежного кадрового резерва, претендентам предстоит пройти комплексный отбор, состоящий из 6 этапов.

Прием документов будет проводиться в режиме онлайн на специальном сайте – pkrezerv.gov.kz с 1 по 30 июня текущего года. Для обеспечения объективности отбора данные кандидатов обезличиваются путем присвоения ему индивидуального номера, что позволит скрыть от оценщиков личность потенциального претендента.

Следующий этап – оценка способности работать с текстовой и числовой информацией состоит из двух отдельных блоков в виде тестирований. На данном этапе контроль за соблюдением условий прохождения будет обеспечиваться системой прокторинга в режиме онлайн. При этом к цифровому тестированию допускаются 50% кандидатов, набравших наибольшее количество баллов по каждому отраслевому направлению.

Очередной этап – решение ситуационных задач – направлен на оценку предложений кандидатов по решению конкретных проблем в зависимости от выбранных ими отраслевых направлений. Данный этап проходит в онлайн-режиме в формате написания эссе.

Ассесмент-центр и интервью по компетенциям пройдут в офлайн-формате. Ассесмент направлен на выявление и оценку профессиональных компетенций кандидатов с помощью поведенческих индикаторов и пройдет в Академии государственного управления при президенте в формате групповых и индивидуальных заданий. Интервью по компетенциям будет проводиться в онлайн формате профессиональными HR-менеджерами.

По итогам собеседования с экспертной комиссией составляется список из 100 участников, рекомендуемых к рассмотрению на заседании Национальной комиссии.

На завершающем этапе – заседании Национальной комиссии – выносится решение о зачислении 50 кандидатов в Президентский молодежный кадровый резерв.

Для обеспечения прозрачности и объективности отбора результаты оценки кандидатов будут опубликованы в их личном кабинете и на сайте по итогам каждого этапа.

Фото: gov.kz

Председатель АДГС призвал молодежь, которая готова честно служить интересам страны и его граждан, принять участие в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв. Образованная, трудолюбивая молодежь, считающая долгом служить Родине, является главной движущей силой устойчивого развития и процветания нашей страны. Эффективное использование знаний, потенциала и усилий молодежи на благо страны, формирование нового поколения профессиональных государственных служащих, чья деятельность основана на общественных интересах – одно из главных направлений деятельности агентства.