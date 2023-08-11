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Новый газопровод близ Актау даст импульс развитию туризма, сельского хозяйства и водоснабжения

Новый газопровод близ Актау даст импульс развитию туризма, сельского хозяйства и водоснабжения Фото: АО "НК "QazaqGaz"
В апреле 2023 года был завершен и сдан в эксплуатацию новый подземный газопровод высокого давления протяженностью 60 км в Мангистауской области. Он соединяет село Курык с местностью "Сарша" и курортной зоной "Теплый пляж" близ Актау.

Данный проект выполнен согласно поручению президента страны. Проект реализовывало АО "КазТрансГаз Аймак", дочерняя организация АО "НК "QazaqGaz", входящая в группу портфельных компаний фонда "Самрук-Қазына".

Новый газопровод близ Актау даст импульс развитию туризма, сельского хозяйства и водоснабжения

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

11 августа газораспределительный пункт (ГРП) газопровода "Сарша" посетил председатель Правления Фонда "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов. Он ознакомился с ходом подготовительных работ к предстоящему отопительному сезону.

"Мы строим одну и ремонтируем три нитки газопровода Бейнеу –Жанаозен. Завершим эту работу до конца текущего года. Это повысит надежность газоснабжения населения Мангистауской области".Нурлан Жакупов
Новый газопровод близ Актау даст импульс развитию туризма, сельского хозяйства и водоснабжения

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

Газификация приморских зон поможет развитию курортного потенциала Мангистауской области и обеспечит круглогодичную работу туристических объектов. Это особенно важно с учетом постоянно растущего турпотока в регион.

"Строительство газопровода "Сарша" финансируется за счет национальной компании QazaqGaz. Сумма инвестиций составит порядка 31 млрд тенге. Газификация местности Сарша позволит обеспечить стабильную подачу газа к объектам аграрной и туристической промышленности. Среди них отель Rixos и другие заведения, которые помогут развить туризм в Мангистауской области. Это очень важный шаг для социально-экономического развития региона".Председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов

К новому газопроводу подключат пять действующих баз отдыха, а также будущие гостиницы и развлекательные центры, которые планируется построить. Одна курортная зона "Теплый пляж" будет потреблять около 20 тыс. м3 газа в час.

Опреснение воды

Газификация позволит решить проблему дефицита воды в регионе. Одним из главных потребителей новых объемов газа должен стать опреснительный завод на газе, который планируется построить.

Завод будет потреблять до 21 тыс. куб. м газа в час. Эти потребности уже заложены в пропускную способность газопровода. Спрос на газ этого предприятия будет больше, чем у всех отелей и ТРЦ курортной зоны "Тёплый пляж" вместе взятых. Мощность опреснительного завода составит до 50 куб. м в час. Это значит, что местные жители получат дополнительно 1,2 млн литров питьевой воды ежесуточно.

Сельское хозяйство

Газификация также даст толчок развитию в регионе сельского хозяйства. Из-за суровых пустынных условий в Мангистауской области практически нет сельхозугодий. Сельхозпродукция производится в теплицах, для работы которых нужно топливо. Потребности сельхозпроизводителей в газе должен решить новый газопровод. И крестьянские хозяйства, и теплицы Каракиянского и Мунайлинского районов получат дополнительно до 36,5 тыс. куб. м газа в час.

Новый газопровод близ Актау даст импульс развитию туризма, сельского хозяйства и водоснабжения

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

В целом, новый газопровод даст импульс экономическому развитию региона, развитию туристического потенциала, стимулированию роста малого и среднего бизнеса.

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