Новый газопровод близ Актау даст импульс развитию туризма, сельского хозяйства и водоснабжения

В апреле 2023 года был завершен и сдан в эксплуатацию новый подземный газопровод высокого давления протяженностью 60 км в Мангистауской области. Он соединяет село Курык с местностью "Сарша" и курортной зоной "Теплый пляж" близ Актау.

Данный проект выполнен согласно поручению президента страны. Проект реализовывало АО "КазТрансГаз Аймак", дочерняя организация АО "НК "QazaqGaz", входящая в группу портфельных компаний фонда "Самрук-Қазына".

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

11 августа газораспределительный пункт (ГРП) газопровода "Сарша" посетил председатель Правления Фонда "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов. Он ознакомился с ходом подготовительных работ к предстоящему отопительному сезону.

"Мы строим одну и ремонтируем три нитки газопровода Бейнеу –Жанаозен. Завершим эту работу до конца текущего года. Это повысит надежность газоснабжения населения Мангистауской области". Нурлан Жакупов

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

Газификация приморских зон поможет развитию курортного потенциала Мангистауской области и обеспечит круглогодичную работу туристических объектов. Это особенно важно с учетом постоянно растущего турпотока в регион.

"Строительство газопровода "Сарша" финансируется за счет национальной компании QazaqGaz. Сумма инвестиций составит порядка 31 млрд тенге. Газификация местности Сарша позволит обеспечить стабильную подачу газа к объектам аграрной и туристической промышленности. Среди них отель Rixos и другие заведения, которые помогут развить туризм в Мангистауской области. Это очень важный шаг для социально-экономического развития региона". Председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов

К новому газопроводу подключат пять действующих баз отдыха, а также будущие гостиницы и развлекательные центры, которые планируется построить. Одна курортная зона "Теплый пляж" будет потреблять около 20 тыс. м3 газа в час.

Опреснение воды

Газификация позволит решить проблему дефицита воды в регионе. Одним из главных потребителей новых объемов газа должен стать опреснительный завод на газе, который планируется построить.

Завод будет потреблять до 21 тыс. куб. м газа в час. Эти потребности уже заложены в пропускную способность газопровода. Спрос на газ этого предприятия будет больше, чем у всех отелей и ТРЦ курортной зоны "Тёплый пляж" вместе взятых. Мощность опреснительного завода составит до 50 куб. м в час. Это значит, что местные жители получат дополнительно 1,2 млн литров питьевой воды ежесуточно.

Сельское хозяйство

Газификация также даст толчок развитию в регионе сельского хозяйства. Из-за суровых пустынных условий в Мангистауской области практически нет сельхозугодий. Сельхозпродукция производится в теплицах, для работы которых нужно топливо. Потребности сельхозпроизводителей в газе должен решить новый газопровод. И крестьянские хозяйства, и теплицы Каракиянского и Мунайлинского районов получат дополнительно до 36,5 тыс. куб. м газа в час.

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

В целом, новый газопровод даст импульс экономическому развитию региона, развитию туристического потенциала, стимулированию роста малого и среднего бизнеса.