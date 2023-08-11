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Какой должна быть школьная форма в Алматы в наступающем учебном году

какую форму будут носить школьники Алматы Фото: Zakon.kz
В Управлении образования Алматы корреспонденту Zakon.kz рассказали, какую форму будут носить школьники в новом году.

В ведомстве отметили, что школьная форма должна соответствовать светскому характеру обучения. 

"В этом году изменений по школьной форме нет. Фасон одежды должен быть классического стиля, в едином темно-синем цвете", – сообщили в Управлении образования Алматы.

Так, школьная форма для мальчиков может включать: пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку. При этом брюки должны быть свободного кроя и по длине закрывать щиколотки ног. В зимний период в гардероб можно добавить трикотажный жилет и водолазку. 

Галстук должен быть классической формы и соответствовать основному или быть в контрасте к цвету школьной формы.

Школьная форма для девочек может включать: пиджак, жилет, юбку, сарафан, брюки, классическую блузу. Брюки также должны быть свободного кроя и по длине закрывать щиколотки ног. В зимний период можно добавить трикотажный жилет и водолазку. 

А вот длина юбки определяется организацией образования и попечительским советом, затем утверждается протоколом общешкольного родительского собрания.

школьная форма в Алматы

Фото: Zakon.kz

В качестве тканей школьной формы лучше выбрать полушерстяные и хлопковые с улучшенными свойствами, имеющими высокую износостойкость и обладающие антистатическими свойствами.     

Строгих требований к обуви нет. Главное – придерживаться классического стиля. 

обувь, какую форму будут носить школьники Алматы

Фото: Zakon.kz

"Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается. Требования к школьной форме также исключают ношение одежды и аксессуаров с травмирующей фурнитурой", – добавили в Управлении образования Алматы.

10 января министр просвещения внес изменения в требования к школьной форме для организаций среднего образования. В частности, к элементам школьной одежды как для девочек, так и для мальчиков добавили трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску.

Также теперь не является обязательным элементом в гардеробе школьника галстук.

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Тамила Языкова
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