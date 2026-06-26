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Общество

Что изменится для школьников Казахстана в новом учебном году

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 13:27 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова в кулуарах правительства 26 июня 2026 года рассказала, какие нововведения готовят школьникам Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что в первую очередь речь идет о книгах.

"Учебники переиздаются – до 30 августа 2026 года будет переиздание учебников 3-9 классов, также до 30 декабря – 4-9 классы, потом до 1 апреля – 8 классы по всем предметам. За исключением "Истории Казахстана" и "Всемирной истории" – мы ждем семитомник. По остальным предметам будет переиздаваться", – сказала Жулдыз Сулейменова.

По ее словам, каждые пять лет по закону учебники должны переиздаваться. Книги, используемые сегодня, были изданы в 2017 году.

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 13:27
Как изменятся школьные учебники, рассказала глава Минпросвещения

Ранее министр просвещения рассказала, как будут проверять знания школьников в Казахстане.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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