Что изменится для школьников Казахстана в новом учебном году

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова в кулуарах правительства 26 июня 2026 года рассказала, какие нововведения готовят школьникам Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что в первую очередь речь идет о книгах.

"Учебники переиздаются – до 30 августа 2026 года будет переиздание учебников 3-9 классов, также до 30 декабря – 4-9 классы, потом до 1 апреля – 8 классы по всем предметам. За исключением "Истории Казахстана" и "Всемирной истории" – мы ждем семитомник. По остальным предметам будет переиздаваться", – сказала Жулдыз Сулейменова.

По ее словам, каждые пять лет по закону учебники должны переиздаваться. Книги, используемые сегодня, были изданы в 2017 году.

Материал по теме Как изменятся школьные учебники, рассказала глава Минпросвещения

Ранее министр просвещения рассказала, как будут проверять знания школьников в Казахстане.